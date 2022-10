Eccellenza, è un Albenga da 9 in pagella. Buttu vuole il 10: “Vietato abbassare la guardia”

Arma di Taggia. “Sono contento per i ragazzi che mi hanno fatto entrare nella storia di questa società. Sarà una vittoria di pirro, ma 9 successi consecutivi in Eccellenza non ci sono mai stati. Non dobbiamo cullarci su questo ma, tuttavia, c’è da godersi questo momento per poi pensare alla Cairese: non abbiamo fatto ancora nulla” cosi ha iniziato la sua analisi Pietro Buttu dopo la gara esterna contro il Taggia.

Una partita veramente complicata, anche per via di un campo così duro che anche i giallorossi lo hanno patito, essendo una squadra tecnica e non riuscendo quindi ad esprimersi al meglio. Quindi c’era da fare la lotta e sfruttare le opportunità: l’Albenga ha fatto entrambe le cose ed ha marcato tre punti dal grande valore.

Ora è tempo di pensare al big match del campionato, ovvero la sfida casalinga contro la Cairese seconda in classifica. Tuttavia l’approccio di Buttu va di domenica in domenica: “Per me era la partita più importante era quella contro il Taggia, sottolineando sempre quanto fosse ‘dura come il ferro‘. Solo da domani diventerà la Cairese, siccome tutte le squadre hanno la loro importanza. Certo, noi siamo contenti di poterci giocare partite come quella che arriverà domenica, con un entusiasmo pazzesco attorno: viviamo questa settimana, quindi, con la certezza di un Riva pieno“.

“Di simile al mio vecchio Albenga da giocatore non vedo nulla – chiude Buttu – se non un ragazzo che è cresciuto, a cui sono venuti i capelli bianchi, ed ha l’orgoglio di essere l’allenatore di una squadra strepitosa”.