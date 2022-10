Eccellenza, Cairese ancora “clean sheet” e il goal di Berretta vale tre punti pesanti a Taggia

L’Albenga sta rubando la scena con il suo filotto di sette vittorie in altrettante giornate. Ma anche l’inizio di stagione della rinnovata Cairese guidata da mister Diego Alessi non è da sottovalutare. La squadra gialloblù occupa la momento il secondo posto della graduatoria, con un punto di vantaggio sulla favorita Imperia e sei sulla Lavagnese, la big in crisi.

Oggi è arrivato un successo pesantissimo sul difficile campo del Taggia di mister Siciliano. La rete della vittoria, 0-1, è stata del giovane classe 2005 Francesco Berretta, prodotto del vivaio valligiano che dall’anno scorso si sta mettendo in mostra in prima squadra.

Qualche numero della Cairese. Zero sconfitte, appena tre goal subiti e cinque partite chiuse con la porta inviolata. Il dato da migliorare è in attacco: otto goal in sette giornate per una squadra che crea molto sono un bottino migliorabile.

Oggi la Cairese è scesa in campo con Moraglio, Mata, Nonnis, Fontana, Tona, Facello, Sassari, Bablyuk, Anselmo, Berretta e Saviozzi.