Eccellenza, Albenga vs Rivasamba: partita in bilico e senza goal a fine primo tempo

RIVASAMBA 0 – ALBENGA 0

45′ Finisce il primo tempo. Tanta corsa per l’Albenga ma nella ripresa la squadra di Buttu dovrà migliorare dalla trequarti in avanti per cercare di creare occasioni più “pulite”.

43′ Beluffi riesce a raccogliere la palla al limite. Conclusione diretta verso l’incrocio ma lenta. Cavagnaro è attento e fa suo il pallone.

40′ Buon momento dei padroni di casa. Recupero palla alto, ma Cusato non riesce a pescare il jolly dalla distanza.

39′ Intervento decisivo di Scarrone, che all’altezza dell’area piccola toglie a Padi la possibilità di calciare verso la porta da pochissimi passi. Sul corner, Radu di pugno spedisce in fallo laterale.

37′ Grande apertura di Ruffino per la corsa di Cuneo. L’esterno orange si accentra ma calcia debolmente sul fondo da fuori area.

33′ Fallo laterale indirizzato al centro dell’area dell’Albenga. Barisone è ben posizionato nei pressi del secondo palo e spazza. Poco dopo, Padi prova a battere a rete ricevendo da corner ma manda a lato. Buon momento per il Rivasamba. L’Albenga fatica a stazionare con costanza nella metà campo avversaria.

31′ Fallo di Ruffino in mezzo al campo. Ammonito.

26′ Cusato calcio una punizione addosso a Grandoni, vicino al pallone per rallentare l’azione. Ammoniti poi entrambi i giocatori. Classica situazione in cui si scontentano tutti, forse inutilmente.

24′ Beluffi riceve sull’esterno e converge. Tiro debole e a lato. Discorso simile per l’Albenga: ottimo fraseggio tra difensori e centrocampisti ma una volta arrivata a Gibilaro sull’out di sinistra palla persa.

23′ Il Rivasamba prova a far circolare la palla. Ci riesce bene fino alla trequarti ma pecca nell’ultimo passaggio.

21′ Partita bloccata. Albenga solido ma non molto fluido fino a questo momento.

20′ Ammonito De Benedetti. Il difensore ostacola la battuta veloce di una rimessa laterale. Giallo ben speso perché ha evitato con ogni probabilità che gli orange si presentassero in superiorità nei pressi di Radu.

17′ Thomas Graziani va via centralmente a due uomini e allarga per Garibbo in area. Tentativo di servizio a centro area rimpallato da un difensore. L’Albenga reclama in tocco di mano irregolare. Arbitro e guardalinee, ben posizionati, giudicano diversamente.

15′ Qualche difficoltà in impostazione per gli ingauni. Il Rivasamba pressa alto.

13′ Tentativo dalla distanza di Gabriel Graziani. Conclusione potente ma sufficientemente a lato per non impensierire Cavagnaro. Buttu non sembra dalla nostra postazione molto soddisfatto della prova offerta fino a questo momento.

11′ Bagnato calcia in mezzo all’area una punizione dalla destra. La palla carambola tra i piedi di Padi, che si allunga ma colpisce alto. Azione poi fermata per fuorigioco del 9 levantino.

9′ La fascia di capitano è stata assegnata a Sogno. Prima fase di gara con l’Albenga più propositivo in avanti. Il Rivasamba non rinuncia a giocare ma per ora non ha ancora creato particolari grattacapi a Radu.

4′ Barisone corre sulla fascia e serve in mezzo Thomas Graziani. L’attaccante rimane a terra qualche istante ma l’arbitro non ha dubbi e lascia correre. Albenga con il classico 3-5-2. Nel terzetto difensivo, Buttu ha scelto Barisone per sostituire lo squalificato Gargiulo. Sulle corsie, Gibilaro e Beluffi. In mezzo, Gabriel Graziani, Grandoni e Garibbo.

2′ Subito Albenga pericoloso. Corner di Grandoni dalla sinistra. Barisone impatta bene la sfera dando forza ma indirizzandola troppo centralmente. Blocca Cavagnaro.

1′ Si parte con l’Albenga incaricato del calcio di inizio. Ingauni in con la tradizionale maglia bianca con banda nera. Completo arancione per il Rivasamba.

Primo tempo

Albenga: 1 Radu, 2 Gibilaro, 3 Barisone, 4 Grandoni, 5 Scarrone, 6 De Benedetti, 7 Graziani Gabriel, 8 Garibbo, 9 Sogno, 10 Graziani Thomas, 11 Beluffi. Allenatore: Buttu.

Rivasamba: 1 Cavagnaro, 2 Baldassare, 3 Latin, 4 Scarpino, 5 Queirolo, 6 Bagnato, 7 Cuneo, 8 Ruffino, 9 Padi, 10 Cusato, 11 Campana. Allenatore: Buccellato.

Terna arbitrale: Vittorio Palma di Napoli, coadiuvato da Michele Bernardini e Walter Nicastro di Genova.

Sestri Levante. Sei vittorie in altrettante partite. Capacità di soffrire anche in inferiorità numerica e di portare a casa gare in bilico fino alla fine. L’Albenga si presenta così all’appuntamento odierno contro il Rivasamba, match valido per la 7^ giornata del campionato di Eccellenza. La marcia trionfale bianconera consente prima del fischio di inizio di tenere a distanza di sei lunghezze la Cairese seconda della classe. L’Albenga oggi dovrà fare a meno di Gargiulo, fuori per squalifica. I levantini hanno conquistato cinque punti in questo campionato.