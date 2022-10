Eccellenza. Albenga in vantaggio sul Campomorone: la cronaca live

CAMPOMORONE 0 – ALBENGA 1 (63’Graziani T)

94′ Triplice fischio. L’Albenga fa cinque vittorie su cinque in campionato. Buona la prova del Campomorone Sant’Olcese.

93′ Campomorone pericoloso. Diakhite mette in mezzo da dentro l’area. Provvidenziale l’intervento di Barisone. Assedio finale.

92′ Il Campomorone prova a spingere. Ingauni attenti in fase difensiva.

90′ L’infaticabile Anselmo, autore dell’assist decisivo fino a questo momento, esce sostituito da Carballo.

89′ Forcing finale del Campomorone. Albenga a protezione del risultato.

87′ Ancora proteste da parte del Campomorone per una situazione dubbia in area ingauna. Beluffi al posto di Thomas Graziani nell’Albenga.

80′ Mancano dieci minuti. Il Campomorone non demorde e prova sempre a rendersi pericoloso. Il Campomorone in avanti si gioca la carta Diakhate.

73′ Ouattara serve Salvini. Da pochi passi, la conclusione della punta genovese viene murata da Scarrone. Standing ovation per Costantini, sostituito da Dagnino.

71′ Super Radu! Fassone si invola sulla destra crossa per Salvini. Colpo di testa che prende in controtempo il portiere bianconero, che con la mano riesce a deviare sopra la traversa.

69’Fallo in attacco di Thomas Graziani per fermare un possibile contropiede. Ammonito l’autore del goal.

63′ Goal Albenga! Costantini serve in maniera chirurgica rasoterra Anselmo. L’esterno guarda in mezzo e premia l’inserimento di Thomas Graziani. Tap in vincente e ingauni avanti.

61′ Si scalda una partita fino ad ora abbastanza soporifero. Gargiulo esce alto su Salvini e lo stende. Giallo. In precedenza, Buttu ha spedito in campo De Sousa al posto di un Sogna non ancora in formissima.

59′ Fassone ruba palla a Scarrone e si incunea in area. Galluccio calcia botta sicura. Radu riesce a mantenere la porta inviolata. Veeementi proteste del Campomorone per una trattenuta in area abbastanza vistosa sulla ribattuta. Per l’arbitro non c’è fallo.

56′ Altro cambio. Chiriaco infortunato lascia spazio a Zanoli. Ritmi abbastanza bassi.

54′ De Martini per Chiarabini tra le fila del Campomorone.

53′ Graziani T lanciato in corsa contende la palla a Pare e riesce a calciare verso la porta. Goal annullato per un fallo dell’attaccante sul difensore.

51′ Poco da registrare fino a questo momento. Partita sempre sui binari dell’equilibrio.

46′ Si riparte. Campomorone subito in avanti.

Secondo tempo

45+1′ Si chiude la prima frazione di gioco in parità.

45′ Ci prova Costantini dalla distanza. Palla alta di poco sulla traversa. Prisco è comunque in traiettoria.

44′ Acceso battibecco tra Gibilaro e Fassone a seguito di uno scontro in area Campomorone. L’arbitro ristabilisce la tranquillità senza estrarre cartellini.

36′ Gran cross di Gibilaro. Sogno si avventa sulla sfera all’altezza dell’area piccola ma ostacolato non trova la girata vincente.

34′ Corner dell’Albenga dalla sinistra. Colpo di testa di Anselmo forte ma alto.

33′ Occasione per il Camporone. Palla a Outtara sulla sinistra. Cross teso pericoloso. Radu riesce a toccare. Nessuno del Campomorone riesce a correggere in rete.

30′ Sogno si incunea in area seminando un paio di avversari e serve Graziani G. Conclusione a botta sicura. Un avversario riesce a contrastarlo. Palla alta sulla traversa.

26′ Gran tocco di Graziani T per l’inserimento di Grandoni sull’out di sinistra in area. La difesa riesco però a impedire la conclusione al centrocampista.

23′ Graziani G prova a cercare in profondità Graziani T. Passaggio troppo lungo. Blocca Prisco.

20′ Pericoloso il Campomorone. Agostini dalla sua metà campo serve in verticale Fassone. Difesa dell’Albenga poco attenta. L’attaccante genovese viene chiuso da Radu, attento nell’uscita.

18′ Costantini serve Sogno in area. L’attaccante viene ostacolato da Ouattara ma riesce a rimanere in possesso. Da posizione defilata, prova a sfondare al posto di provare a servire qualcuno a centro area. Prisco chiude sul primo palo.

10′ Dialogo tra esterni. Anselmo cambia per Gibilaro. Conclusione abbondantemente alta. Dopo, recupero palla alto dell’Albenga e subito azione in verticale. Prisco in uscita bassa fa sua la sfera.

9′ Fase di studio. Ancora nessuna conclusione verso la porta da parte delle due squadre. Modulo 4-3-3 per il Campomorone.

2′ Primissimi scampoli di gara col Campomorone in avanti. L’Albenga prova una bella ripartenza con Sogno che fa correre Graziani. L’intervento di Ouattara viene giudicato regolare dall’arbitro. La squadra di Pietro Buttu gioca con una sorta di 3-5-2. Sulle corsie Anselmo e Gibilaro. A centrocampo, Costantino fa il play e le mezze ali sono Grandoni e Gabriel Graziani. Tandem offensivo composto da Thomas Graziani e Sogno.

1′ Si parte. Completo rosso per il Campomorone. Maglia bianca con banda diagonale nera per gli ingauni.

Primo tempo

Albenga: 1 Radu, 2 Gibilaro, 3 De Benedetti, 4 Graziani G, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Graziani T, 8 Grandoni, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Scalvini, 13 Barisone, 14 Dagnino, 15 Favara, 16 Garibbo, 17 Mariani, 18 Beluffi, 19 Carballo, 20 De Sousa. Allenatore: Buttu.

Campomorone Sant’Olcese: 1 Prisco, 2 Revello, 3 Ouattara, 4 Pare, 5 Galluccio, 6 Chiriaco, 7 Chiarabini, 8 Agostini, 9 Zola, 10 Fassone, 11 Salvini. A disposizione: 12 Longato, 13 Nesticò, 14 Molinari, 15 Coppola, 16 Zanoli, 17 Mboge, 18 Diakhate, 19 De Martini, 20 Lamonica. Allenatore: Pirovano.

Terna arbitrale: Bordone di Chiavari, coadiuvato da Massa di Chiavari e Bautista di Genova.

Genova. L’Albenga scende in campo nell’impianto sportivo “Begato 9” dopo aver vinto i primi quattro incontri. La quinta giornata mette di fronte agli ingauni una squadra tosta come il Campomorone Sant’Olcese, che fino a questo punto però ha raccolto soltanto quattro punti. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per la squadra di mister Silvestro De Lucia.