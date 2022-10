Eccellenza, Albenga forza sei: continua il filotto degli uomini di Buttu

ALBENGA 1 (22′ Beluffi) vs GENOVA CALCIO 0

45′ + 6′ FINISCE QUI! L’ALBENGA MANTIENE IL RISULTATO E FA SEI VITTORIE SUL SEI!

45′ + 5′ Ammonito Mitu per perdita di tempo. Si sarà un prolungamento del recupero..

45′ +1′ Si accende una baruffa e da questa viene ammonito Thomas Graziani. Finale che si incattivisce e che si preannuncia ancora ricco di situazioni.

45′ Ancora 5 minuti da giocare per chiudere le ostilità.

43′ Continuano gli attacchi dei genovesi alla ricerca del pareggio. L’Albenga cerca di difendere compatta consapevole di essere in inferiorità numerica e che manca sempre meno alla fine. Per i biancorossi è il momento ideale per provare a colpire, ma c’è da superare le difese ingaune.

37′ Interrotto in un primo momento da mister Maisano, ora si effettua la seguente sostituzione: fuori Capotos per Lepera.

33′ Calvi interviene duro su Gabriel Graziani e si becca il giallo, ma per l’impatto della scivolata l’intera compagine ingauna recriminava per il massimo provvedimento disciplinare. Si crea una mischia e ci vuole qualche minuto per calmarla. A calma ristabilita viene ammonito anche Buttu per proteste.

30′ Espulso Gargiulo! Il centrale argentino interviene ma non sul pallone: per Tanzella è doppio giallo, l’Albenga giocherà in dieci l’ultimo quarto d’ora.

29′ Ammonito anche Scarrone.

27′ Buttu rileva l’ammonito Sogno e inseriesce Carballo per questi ultimi scampoli di partita.

25′ Genova Calcio con il pallino del gioco anche se mancano ancora effettive occasioni per raggiungere il pari.

21′ Bruzzone per Gnecchi, ecco l’altra mossa del tecnico genovese.

19′ Ammonito Francesco Maisano tra le fila genovesi.

11′ Risponde Maisano con un triplo cambio atto a cambiare l’inerzia della partita: entrano Pastorino, Lo Vecchio e Calvi per Lupi, Milite e Calcagno.

8′ Gargiulo viene ammonito e nel frattempo Buttu effettua un nuovo cambio: fuori l’autore del gol, Beluffi, per dare solidità con Scarrone.

6′ Mazzotta prova la conclusione da fuori. La sfera va fuori di poco ma Mitu ha controllato con lo sguardo.

4′ Milite ferma la corsa di Sogno e Tanzella lo ammonisce.

2′ Grande occasione per l’Albenga! Dagnino mette in mezzo un pallone che arriva dalle parti di Sogno. Il numero 10 controlla e calcia con rapidità ma trova la pronta risposta di Dondero. Che chance per il raddoppio!

1′ Ricomincia la ripresa senza alcun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

45’+2′ I due fischi di Tanzella arrivano con estrema precisione: l’Albenga conduce per 1-0.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

37′ Calcio di rigore per l’Albenga! Gnecchi interviene su Gabriel Graziani lanciato verso il fondo, Tanzella non ha dubbi. Genovesi infuriati, ammonizione per Dondero. Sul dischetto c’è il gemello Thomas..PARA DONDERO! Si resta sul risultato di 1-0.

36′ Grandoni fa partire una botta da fuori area ma Dondero si eleva e manda in corner.

34′ Altra sostituzione per l’Albenga: non riesce a continuare Anselmo, al suo posto entra Gibilaro.

33′ Genova Calcio che fatica ad entrare in partita a livello di proposta di gioco: superata la metà campo serve maggiore lucidità.

26′ Dopo la conclusione alta di Sogno, Buttu effettua la prima sostituzione (forzata): esce De Sousa per Dagnino, in avanti la coppia Graziani-Sogno.

24′ Ammonito Sogno per un fallo a centrocampo.

22′ Gol dell’Albenga, Beluffi! Sugli sviluppi di un corner la sfera spiove in area e viene respinta da Dondero dopo un colpo di testa provato da un giocatore ingauno. Sulla ribattuta c’è il classe 2003 e segna l’1-0.

17′ Pallone perso dalla difesa genovese il quale viene recuperato da Sogno che si avventa verso la porta. Il numero 10 viene però fermato dal recupero difensivo e dall’uscita di Dondero. Prima nitida occasione da rete in questi primi 17 minuti di gioco.

10′ Canta ininterrottamente la tifoseria bianconera che vuole spingere verso il gol, ma lo studio continua anche se i ritmi agonistici si stanno sempre più alzando.

5′ Avvio di gara nel quale si avverte l’importanza della posta in palio. L’Albenga attacca con velocità, attendono con pazienza gli uomini di Maisano.

2′ Immediata ammonizione per Capatos: il giocatore della Genova Calcio ha fermato un’interessante ripartenza.

1′ Partiti, inizia l’incontro!

Primo tempo

Albenga. Buon pomeriggio e buon calcio dallo stadio Annibale Riva. Oggi la sesta giornata mette di fronte una sfida d’alto profilo per gli equilibri iniziali del campionato d’Eccellenza.

Quando Buttu e Maisano si sfidano ci si aspetta sempre di vedere una partita ad alta intensità, ma il valore di questa gara è decisamente importante: l’Albenga si trova a punteggio pieno e vuole allungare, mentre la Genova calcio si trova a 10 punti e vuole accorciare le distanze.

Tutto è completamente prematuro, tuttavia già così è decisamente una bella anteprima per seguire gli sviluppi di questa gara.

Le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Mitu, 2 Barisone, 3 Anselmo, 4 Graziani G, 5 Gargiulo, 6 De Benedetti, 7 Graziani T, 8 Grandoni, 9 De Sousa, 19 Sogno, 11 Beluffi. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 Gibilaro, 14 Dagnino, 15 Scarrone, 16 Favara, 17 Mariani, 18 Costantini, 19 Garibbo, 20 Carballo.

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Milite, 3 Calcagno, 4 Capotos, 5 Maisano, 6 Gnecchi, 7 Serenelli, 8 Dotto, 9 Parodi, 10 Lupi, 11 Mazzotta. A disposizione di mister Maisano ci sono: 12 Turone, 13 Massoui, 14 Lo Vecchio, 15 Calvi, 16 Modou, 17 Lepera, 18 Bruzzone, 19 Pastorino, 20 Boero.

L’arbitro dell’incontro è il signor Giovanni Tanzella della sezione di La Spezia, coadiuvato da Roselli (Chiavari) e Trajanoski (Novi Ligure).