E’ morta “La Signora in Giallo”, il mondo piange Angela Lansbury

Lutto per tutti gli amanti della serie tv “La Signora in Giallo”. E’ morta infatti Angela Lansbury, l’attrice che interpretava la celebre scrittrice-detective Jessica Fletcher.

Si è spenta a 96 anni, la stessa età della Regina Elisabetta, nella sua casa di Los Angeles. A dare la notizia è stata la famiglia. Tra 5 giorni avrebbe compiuto 97 anni.

Nata il 16 ottobre 1925, fuggì dall’Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale. Era una delle ultime star viventi della “Età d’Oro” del cinema hollywoodiano: una lunghissima carriera, la sua, iniziata negli anni ’40 e coronata da ben 6 Golden Globe. Per decenni ha recitato in film molto famosi, come “Sansone e Dalida” (nel 1949), il disneyano “Pomi d’ottone e manici di scopa” (1971) o “Tata Matilda” (2005). Per lei tre nomination agli Oscar, tutte come miglior attrice non protagonista: nel 1945 per “Angoscia”, l’anno dopo per “Il ritratto di Dorian Gray” e nel 1963 per “Va’ e uccidi”.

Lunga e di alto livello anche la carriera a teatro, sia nella prosa (ha recitato anche nell’Amleto) che nel musical (su tutti “Gipsy” e “Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street”): ha vinto 5 Tony Award (dal 1966 al 2005) e un Premio alla Carriera proprio nel 2022.

A regalarle la fama mondiale era stata però la serie tv “Murder, she wrote” (in italiano tradotto in “La signora in giallo”), andata in onda dal 1984 al 1996 e poi ripetutamente replicata fino ad oggi. Il suo personaggio più famoso, la scrittrice-detective Jessica Fletcher, aveva anche un legame insospettabile con la Liguria: a prestarle la voce, infatti, per oltre 20 anni era stata Alina Moradei, doppiatrice di Chiavari, scomparsa 6 anni fa.