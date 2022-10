È di Carcare una delle trenta debuttanti del Granballo in programma sabato sera nella Reggia di Venaria

Carcare. È carcarese l’unica giovane ligure tra le protagoniste del prestigioso Ballo delle Debuttanti nello straordinario contesto della Reggia di Venaria, nel torinese. Si tratta di Francesca Manicardi, attualmente studentessa all’Università di Trieste, che frequenta il secondo anno di Scienze diplomatiche internazionali nella sede di Gorizia.

Nel 2020 la ragazza aveva inviato la domanda per partecipare a questo evento ma la pandemia ha fatto slittare di due anni il suo sogno. Ora, a due giorni dal grande passo (quello di entrare, come tradizione vuole, nell’alta società), Francesca si trova a Novara per preparare al meglio tutto ciò che le servirà mostrare sabato sera, dal portamento al bon ton, dal ballo al galateo, quando danzerà in coppia con un cadetto dell’Accademia Navale di Livorno.

Per l’occasione la Maison Carlo Pignatelli vestirà le debuttanti con le sue creazioni, una diversa dall’altra, aggiungendo personalità e stile ad una serata esclusiva e magica: abito rigorosamente bianco e scarpe da ballo rosse, per richiamare anche l’obiettivo di sensibilizzazione contro la violenza. Madrina dell’edizione sarà la Principessa Tana Ruffo di Calabria scelta per il suo impegno sociale a favore dei malati e disabili nei pellegrinaggi a Lourdes.

Sono trenta in tutto le debuttanti selezionate sulla base di meriti scolastici e motivazionali dal comitato organizzatore “Vienna sul Lago”, che, grazie al suo percorso nel sociale ha già ottenuto importanti riconoscimenti dalla Presidenza della Repubblica Italiana e Austriaca, e proprio l’evento di sabato 15 ottobre sarà dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Dunque per Francesca e la sua famiglia un sogno che si realizza, viste anche le passioni della giovane che l’hanno accompagnata nel suo percorso di studi. Dopo il biennio Classico al Calasanzio di Carcare, infatti, la studentessa si è appassionata all’areonautica completando le superiori al Liceo di Caselle Torinese.