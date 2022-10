Domenica la Run Riviera Run HalfMarathon, le modifiche alla viabilità

Finale Ligure. Domenica 23 ottobre si terrà la RunRivieraRun HalfMarathon con partenza alle ore 9.30 da Finale Ligure (località Malpasso) e arrivo alle ore 12 circa a Loano (Marina di Loano). In occasione è prevista una modifica alla circolazione veicolare.

In particolare, il 23 ottobre verrà sospesa temporaneamente la circolazione dalle ore 9.30 alle ore 12 circa, a qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica agonistica.

La sospensione della circolazione deve avvenire prima del transito del veicolo indicante “inizio gara”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara”.

Prima dell’inizio della manifestazione, è altresì sospesa la circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia par un ulteriore periodo, non superiore a 15 minuti, nel luogo di partenza della competizione, in località Malpasso, al fine di permettere il raggruppamento dei partecipanti e l’avvio della gara in sicurezza.