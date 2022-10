Domenica 16 ottobre don John diventerà parroco alla Chiavella, a Cadibona e Montemoro

Savona. Domenica 16 ottobre, alle 10,30, nella comunità savonese Santo Spirito e Concezione in Zinola don Luis Becerra farà il suo ingresso in qualità di viceparroco, in attesa di ottenere la cittadinanza italiana. Lascerà dunque il medesimo incarico nel territorio di Cogoleto, dove attualmente è in aiuto alla guida pastorale di don Antonio Ferri. L’amministrazione della parrocchia zinolese sarà affidata temporaneamente a don Alessio Allori, responsabile delle comunità di Quiliano.

Alle 15 nella Chiesa Santissima Trinità don Biju John farà l’ingresso come parroco dell’omonima comunità del quartiere Chiavella (Savona), di Sant’Anna in Cadibona (Quiliano) e San Giacomo Apostolo in Montemoro (Savona). Lascerà dunque Santo Spirito e Concezione, di cui ora è responsabile. Alla Trinità subentrerà a don Giuseppe Noberasco, che resterà guida pastorale di Sant’Ambrogio Vescovo in Legino (Savona).

Sabato 22 ottobre don John farà l’ingresso alle 15 a Montemoro con la liturgia della Parola e alle 16 a Cadibona con la messa. In entrambe le frazioni prenderà il posto di don Marco Fossile, che diventerà parroco della Santissima Annunziata al Pero (il 23 ottobre alle 15 con la liturgia della Parola) e della Natività di Maria Santissima in Casanova (alle 16 con la celebrazione eucaristica) a Varazze. I Carmelitani del Deserto, che finora hanno retto le due comunità, rimarranno solo in quella di Nostra Signora delle Grazie alle Faie, guidata da padre Marco Cabula.

Il viceparroco di Finale Ligure Marina don Gabriele Semeraro assumerà lo stesso incarico anche a San Biagio in Finalborgo, in aiuto a don Gianluigi Caneto, e San Lorenzo Martire in Feglino, affiancando il responsabile don Giovanni Perata.

Il sacerdote fidei donum don Athanase Bavugirije lascerà Finalborgo, dov’è viceparroco, per essere destinato a Savona con il medesimo ruolo nelle comunità San Paolo Apostolo (quartiere Oltreletimbro) e Santa Maria della Neve (Fornaci), in appoggio alla guida pastorale di don Angelo Magnano.