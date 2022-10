Diocesi Savona, domenica don John diventerà parroco alla Chiavella, a Cadibona e Montemoro

Savona. Domenica 16 ottobre alle ore 10:30 nella comunità savonese Santo Spirito e Concezione in Zinola don Luis Becerra farà il suo ingresso in qualità di viceparroco, in attesa di ottenere la cittadinanza italiana. Lascerà dunque il medesimo incarico nel territorio di Cogoleto, dove attualmente è in aiuto alla guida pastorale di don Antonio Ferri.

Alle 15 nella Chiesa Santissima Trinità don Biju John farà l’ingresso come parroco dell’omonima comunità del quartiere Chiavella (Savona), di Sant’Anna in Cadibona (Quiliano) e San Giacomo Apostolo in Montemoro (Savona). Lascerà dunque Santo Spirito e Concezione, di cui ora è responsabile. Alla Trinità subentrerà a don Giuseppe Noberasco, che resterà guida pastorale di Sant’Ambrogio Vescovo in Legino (Savona).

Sabato 22 ottobre don John farà l’ingresso alle 15 a Montemoro con la liturgia della Parola e alle 16 a Cadibona con la messa.