Dimentica il portafogli con oltre 200 euro, ma una signora lo ritrova e glielo restituisce

Laigueglia. Era in ritardo per un appuntamento, ma un’incantevole alba sul mare ha catturato la sua attenzione. Così Maria Grazia, una signora piemontese proprietaria di una seconda casa a Laigueglia, ha preso la borsa e – cercando il telefonino per fotografare lo spettacolo di fronte a lei – ha iniziato a tirare fuori diversi oggetti (tra cui il portafogli).

Dopo essersi goduta i colori mozzafiato delle prime luci del giorno, la donna si è allontanata di fretta lasciando sul posto proprio il portafogli contenente oltre 200 euro: “Ero di fretta – racconta a IVG -, dovevo prendere un treno”.

Il portafogli – rimasto in bella vista alla luce del sole – viene ritrovato dalla signora Carlotta (residente a Laigueglia). La donna trova al suo interno oltre 200 euro in contanti, ma anche un bigliettino attraverso il quale in poco tempo riesce a risalire alla proprietaria.

“Dopo un giro di telefonate – spiega ancora Maria Grazia -, è riuscita a contattarmi. Ci siamo viste per un caffè, l’ho ringraziata e ora siamo anche diventate amiche. Siamo abituati a sentire solo brutte notizie, ma la verità è che nella vita si possono incontrare anche persone gentili e oneste come Carlotta”.