Deiezioni alle Fornaci, una lettrice: “No alla tassa sui cani, sì a più controlli”

Savona. Una nostra lettrice commenta la notizia che si riferisce all’articolo Savona, i residenti alle Fornaci: “Mettere una tassa sui cani”. E sulla raccolta rifiuti: “Servono telecamere”, pubblicato venerdì 30 settembre.

Di seguito la sua lettera:

Concordo con i miei concittadini su quasi tutto, io posseggo un cane e che mettano le telecamere o no non ho problemi, anche perché spesso pulisco e raccolgo gli escrementi degli altri cani. Per la tassa avrei qualcosa da dire, ne paghiamo talmente tante che ci manca questa, che comunque a mio parere non farebbe da deterrente. Chi non è corretto e pulito non lo sarà mai, piuttosto io consiglio di pulire le aree cani, pulire ogni tanto i marciapiedi. Forse se questi personaggi vedessero pulito sarebbero invogliati a tenere pulito.

Sono d’accordo sulla pulizia dei rifiuti, sulle sistemazioni selvagge in estate sui parcheggi. E’ necessario sistemare i giardini e i giochi dei nostri bambini: dove c’è la gelateria Cora, ad esempio, fanno vergogna e tra l’altro oltre ai cani ho visto con i miei occhi animali a due zampe (uomini e donne) fare i propri bisogni nell’erba. Più controlli se possibile e inoltre mi pare strano che nell’incontro non siano venuti fuori i continui furti ad anziani (purtroppo i più fragili), alle macchine, eccetera.

I cani non hanno colpa, i loro padroni sì, ma di cose da fare ce ne sono tante e più importanti a mio parere. Tra l’altro ho provato a pensare di fare un’area cani in un pezzo di spiaggia delle Fornaci, io mi propongo e mi candido a lavorarci, tanto più che sono disoccupata. Qualcuno può aiutarmi a chiedere il permesso all’autorità portuale?

Antonella Duce