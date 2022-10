Danni emergenza 2018, approvata l’ultima tranche dei fondi. Vaccarezza: “A breve partono gare d’appalto”

Albenga. “L’assessore regionale Giacomo Giampedrone questa mattina ha comunicato ufficialmente la notizia che da tanto attendevamo: la protezione civile nazionale ha approvato il piano di riparto dell’ultima tranche dei fondi relativi ai danni dell’emergenza 2018 che hanno interessato la Liguria”. A comunicarlo il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“L’obiettivo di utilizzo del 100 per cento delle risorse disponibili è dunque quasi completato, utilizzando tutte le risorse disponibili – aggiunge -. Quello che per il nostro territorio è importantissimo è l’approvazione della richiesta di Regione di portare a 2.600 mila euro le risorse da assegnare ai lavori di ripristino della sponda sinistra del fiume Centa”.

“I lavori dovranno essere contrattualizzati entro il mese di giugno 2023. A breve vedremo quindi partire le gare d’appalto – prosegue -. Regione Liguria, come sempre, è parte attiva e presente nella risoluzione dei problemi, poco incline a seguire l’onda di pretestuose polemiche che lo stesso comune di Albenga aveva messo in campo pochi mesi fa, comprendo i propri errori di valutazione, ed attaccando l’unico ente che stava facendo in pieno la sua parte. Sono grato al commissario straordinario Giovanni Toti e all’assessore Giacomo Giampedrone per il lavoro svolto: l’amministrazione ingauna dovrebbe esserlo allo stesso modo, anche di più” conclude Vaccarezza.