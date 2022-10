Daniele Polti è il nuovo presidente della Rari Nantes Savona: “Lusingato di presiedere la prima società sportiva della città”

Savona. Cambio al vertice nella Rari Nantes Savona, ieri sera l’Assemblea dei Soci della Rari Nantes ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo presidente: si tratta di Daniele Polti che prende il posto di Maurizio Maricone, numero uno della società per sette anni.

Savonese di 65 anni, Polti è un consulente finanziario di Azimut, da sempre un frequentatore della piscina “Zanelli”.

“Dopo sette anni sentivo la necessità di prendermi una pausa – afferma Maricone che, pur non essendo più presidente, rimarrà nel C.d.A – Sette anni estremamente ricchi sia di grandi soddisfazioni sportive e personali, sia di grandi battaglie per la sopravvivenza del nostro mondo sportivo. Proseguirò la mia storia di amore e passione con Rari Nantes Savona da consigliere e da tifoso lasciando la gestione principale della società in ottime e capaci mani. Rari Nantes è un bene comune che supera e prescinde dai singoli, donne e uomini, spero che nei prossimi anni si riesca ad allargare ulteriormente la partecipazione delle persone a quella che considero un’esperienza ricca ed appagante”.

“Un grazie – prosegue – a tutti coloro che hanno condiviso, a volte nella contrapposizione di idee, questo cammino. Credo di aver contribuito al rafforzamento della società e al raggiungimento di una maggiore consapevolezza delle proprie immense qualità umane, pedagogiche e sportive. Forza grande Rari sempre”.

Commenta il neo presidente Daniele Polti: “Sono lusingato per essere stato eletto Presidente della Rari Nantes Savona, anche se mi rendo conto della responsabilità di presiedere la prima società sportiva di Savona. Non nascondo un po’ di preoccupazione perché mi inserisco in un mondo per me nuovo che non è nel mio ambito lavorativo, ma ho già iniziato ad applicarmi con la massima responsabilità per essere all’altezza del mio ruolo. Domani festeggerò la mia nomina sulle tribune della piscina Zanelli incoraggiando la nostra squadra nella prima partita del campionato”.

Il nuovo presidente non è l’unica novità, il Consiglio di Amministrazione della Rari Nantes infatti si amplia ed ora è così composto: Giuseppe Gervasio (imprenditore); Gloria Pastorino (commercialista); Filippo Cuneo (imprenditore); Maurizio Delbecchi (imprenditore); Dario Galleano (commercialista); Maurizio Maricone (commercialista); Gianluigi Miazza (dirigente d’azienda); Luigi Noli (imprenditore); Alessandro Gigliotti (imprenditore).