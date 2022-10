Dal disagio alla follia, i killer di Como e Assago spaventano. Nel savonese disturbi in aumento tra i giovani

Savona. Il cliente del supermercato che senza ragione inizia ad accoltellare gli altri clienti ad Assago (uccidendo un commesso e ferendo Pablo Marì, calciatore del Monza); il carabiniere che spara al proprio comandante e dopo averlo ucciso si barrica in caserma a Como. Le due terribili vicende di cronaca, avvenute praticamente in contemporanea, sono per certi versi molto simili tra loro: vedono al centro due persone con problemi psichiatrici che si trasformano in assassini. Un vero e proprio shock per molti italiani, che ha acceso la luce su un tema complesso come quello del disagio psichico, e soprattutto sulle possibili conseguenze di errori o omissioni nel monitorarlo, comprenderlo e curarlo.

Nel savonese a dirigere il Dipartimento salute mentale e dipendenze di Asl 2 è il dottor Roberto Carrozzino, con il quale abbiamo voluto fotografare la situazione nella nostra provincia. Esistono strutture sanitarie e di supporto efficienti e sufficienti per prevenire simili situazioni? “L’urgenza in psichiatria è gestita, al pari delle altre discipline mediche, anche (ma non solo) attraverso la rete dedicata dell’emergenza territoriale – spiega – Gli specialisti psichiatri sono presenti h24 tutto l’anno sia sul polo del S. Corona che sul San Paolo; pertanto nessun accesso in Pronto Soccorso che presenti sintomi psicopatologici viene dimesso senza la consulenza dello specialista psichiatra, che può deciderne anche il ricovero”. E poi ci sono gli psichiatri del territorio, che intervengono per le situazioni con carattere di urgenza insieme al 118 o alle forze dell’ordine.

Il problema, come per tante altre discipline mediche in tutta Italia, sta nella carenza di specialisti. “Savona non fa eccezione – conferma Carrozzino – ma negli ultimi sei/otto mesi una costante e tenace attività di contatti con altre realtà non savonesi ha permesso di arruolare 6 medici psichiatri, tutti intenzionati a fermarsi qui”. In Asl2 infatti è costantemente attiva “una procedura estremamente agile che consente di arruolare in servizio i medici specialisti disponibili nell’arco di poche settimane”. Per psichiatria è inoltre stato bandito un concorso pubblico per 8 posti a tempo indeterminato che si espleterà a breve.

“Talvolta – spiega il direttore – quando uno specialista cessa il servizio (per pensionamento o trasferimento), vista la peculiarità del disturbo psichico e l’importanza della continuità nel rapporto terapeutico, piuttosto che fare assegnazioni ‘temporanee’ si preferisce attendere qualche tempo in più per assegnare definitivamente il paziente ad un altro medico“. Resta comunque attiva la presa in carico da parte degli altri operatori del Servizio e la disponibilità dei medici per le terapie psicofarmacologiche e la gestione dell’urgenza. Un ulteriore aiuto, negli ultimi 2 anni, è la presenza nelle file dei Dipartimenti dei tecnici della riabilitazione psichiatrica (TERP), “personale formato da specifici percorsi universitari e che ASL2 grazie al via libera della Regione ha assunto in buon numero (oltre la dozzina)”.

I numeri del fenomeno sono importanti: ai pazienti delle 2 strutture di Psichiatria, una per il levante ed una per il ponente, si aggiungono quasi 3000 giovani utenti della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) e gli oltre 1600 pazienti del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.). Poi ci sono i 4 Centri di Salute Mentale integrati dai Reparti ospedalieri del San Paolo e del Santa Corona, le Strutture residenziali a gestione diretta (comunità terapeutiche), i Centri diurni, gli Alloggi protetti (CAUP comunità alloggio ad utenza psichiatrica).

In passato un ruolo importante era giocato dai Cim, che organizzavano anche gite e attività ludiche nei centri diurni. Un’attività “praticamente azzerata dalla pandemia ma che ora sta rinascendo – racconta Carrozzino – con nuovi progetti maggiormente legati al tessuto sociale ordinario e meno, o per nulla, a quello sanitario. Contiamo di dargli il via nei primi mesi del 2023“.

Proprio la pandemia, e negli ultimi mesi la guerra e la crisi economica, hanno peggiorato la situazione: i nuovi casi sono passati da 737 (nel 2020) a 844 (nel 2021), la percentuale di giovani under 25 è salita negli stessi anni da 0,08 a 0,12%. “Per questo uno degli elementi cardine dell’intervento effettuato è quello sui giovani e adolescenti – chiarisce Carrozzino – area che peraltro ha visto un incremento considerevole di richieste di aiuto e di intervento. L’impressione è che l’impatto della pandemia e soprattutto del lockdown abbia colpito moltissimo questa fascia di popolazione, sia esacerbando situazioni di fragilità preesistente, sia mettendo in evidenza situazioni ‘nuove’ di malessere che la popolazione giovanile, per sua natura poco strutturata, tende a rappresentare in diversi modi, spesso con caratteri di drammaticità e di urgenza. I disturbi del comportamento alimentare in questo senso risultano spesso paradigmatici. La perdita dei ritmi abituali, del contenimento emotivo dato dalla strutturazione del tempo sono foriere di grande angoscia”.

Ma se l’impatto sui giovani è peculiare (per come si manifesta e per le risposte che richiede), a risentire del lockdown sono state tutte le fasce d’età, con un aumento dei disturbi (soprattutto dell’umore e del sonno) e dello stress in chi è stato malato di Covid. Si è cercato quindi di favorire l’accesso della popolazione, racconta il medico, con un aumento delle visite domiciliari, delle consulenze a distanza e della flessibilità degli orari. E per i giovani “sono stati istituiti centri di prima valutazione dedicati, con accessi e percorsi psico-terapeutici focali completamente gratuiti, con ampia fascia oraria e praticamente senza tempi di attesa. Non va infine dimenticato il lavoro costante e quotidiano in stretta collaborazione con il Privato accreditato, che gestisce la gran parte dei percorsi di residenzialità dell’utenza del Dipartimento”.

Certo il lavoro ancora non manca: “Vogliamo potenziare gli spazi esistenti dedicati ai giovani a Savona e a Pietra Ligure ed attivarne un altro a Carcare – annuncia Carrozzino – per valutare i loro bisogni, intercettare precocemente il disagio e identificare percorsi appropriati indipendentemente dal punto di accesso al sistema dei servizi socio-sanitari. Il disagio giovanile attuale quasi sempre si caratterizza per la compresenza di diversi problematiche (disagio psichico, consumo di alcool e/o sostanze, precarietà del lavoro, disagio sociale) e riteniamo che sia di fondamentale importanza attivare spazi facilmente accessibili e con equipe multiprofessionali in grado di offrire una vasta gamma di risposte”. Alcuni esempi possono essere “realizzare occasioni di socialità seguendo gli interessi dei giovani, la presa in carico psicoterapeutica sia individuale che famigliare (anche attraverso l’approccio del Dialogo Aperto), attività di informazione e prevenzione su tematiche collettive specifiche in collaborazione con le scuole superiori”.

Un altro passo avanti sarà incrementare, anche attraverso il budget di salute, percorsi di cura nel contesto di vita “naturale” del soggetto, coinvolgendo attivamente nella definizione del progetto stesso sia il paziente che la sua rete famigliare e sociale. “Si tratta di un innovativo modello organizzativo-gestionale, già sperimentato con successo in altre Regioni ma non ancora in Liguria, che mette le persone – e non la patologia come tale – al centro delle strategie di intervento. L’obiettivo è limitare il ricorso ai ricoveri nelle strutture sanitarie attraverso l’intervento nel proprio ambiente di vita” conclude Carrozzino.