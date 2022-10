Da Villanova a X Factor, finisce l’avventura di Matteo Siffredi: è stato eliminato ai live

Villanova d’Albenga. Matteo Siffredi, il ventunenne di Villanova d’Albenga aveva sbaragliato migliaia di concorrenti nelle audizioni estive, arrivando a superare, una ad una, tutte le fasi del programma fino a giungere ai live, insieme ad altri 11 concorrenti.

Non è andata bene però: ieri sera è stato il primo concorrente eliminato dalla votazione del pubblico a casa. La trama del programma prevedeva due manche con 6 artisti per squadra ed il meno votato dal pubblico è finito al ballottaggio in una sfida diretta con l’artista meno votato dell’altra squadra.

Lucrezia e Matteo, entrambi del team di Ambra, erano visibilmente tesi in attesa del verdetto dei giudici che avrebbero dovuto assumersi la responsabilità diretta di scegliere chi eliminare. Con un colpo di scena Ambra Angiolini ha chiesto e ottenuto dagli altri giudici il tilt e i due artisti si sono nuovamente sottoposti al giudizio del pubblico, che ha decretato con il suo implacabile verdetto l’eliminazione di Matteo.

Essere giunto fino ai live però è solo l’inizio per la carriera artistica del talentuoso giovane artista che con la sua voce calda e graffiata e la sua personalità potrà trovare la sua strada nel mondo della musica, come altri artisti prima di lui che hanno partecipato e non vinto X Factor ed ora sono protagonisti assoluti nel campo musicale.

Una delusione che può far crescere e far maturare un talento ancora acerbo e aiutare a superare quell’emotività e fragilità che è stata la sua caratteristica molto apprezzata dai giudici di X Factor 2022.