Da oggi stop all’obbligo di mascherine su autobus e treni

Liguria. Da oggi, 1 ottobre, come previsto, decade l’obbligo di indossare le mascherine (Ffp2 ma anche chirurgiche) su autobus, treni, metropolitane e anche mezzi pubblici. Lo ha stabilito il ministero della Salute che, però, ha anche prorogato di un altro mese, fino al 31 ottobre, l’obbligo di utilizzare le mascherine negli ospedali e altre strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA.

Naturalmente chi lo vorrà potrà continuare a indossare la mascherina sui mezzi pubblici ma non essendo più obbligatoria non ci sarà più il rischio di essere sanzionati in caso di mancato possesso del dispositivo di protezione.

Anche nel savonese, come altrove in Italia a dire il vero, erano in molti a “dimenticare” la Ffp2 o a lasciarla abbassata sul mento, una pratica “fuorilegge” cresciuta in particolare tra i ragazzi con la riapertura delle scuole ma verificatasi già in estate anche con i tanti turisti stranieri che ignoravano i regolamenti del nostro Paese.

Di contro c’è chi non ha alcuna intenzione di perdere l’abitudine alla prevenzione. Non solo per via del Covid i cui contagi sono in rialzo, con l’arrivo della stagione fredda, l’aumento dell’affollamento sui mezzi pubblici e la chiusura dei finestrini c’è chi opterà spontaneamente per mantenere la mascherina anche per dribblare le classiche influenze stagionali. La mascherina resta consigliata per le categorie “fragili”.

Per quanto riguarda il lavoro invece, fino al 31 ottobre bisognerà seguire le indicazioni contenute in un protocollo ad hoc: “Il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo – si legge nel documento -. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda”.

Si ricorda, inoltre, che per i dipendenti del settore sanitario l’obbligo vaccinale sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022.