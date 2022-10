Da “Le Caravelle” a Palazzo Ducale: Beppe Costa nominato presidente della Fondazione

Genova. Anche se l’ufficialità arriverà oggi pomeriggio con una conferenza stampa dopo la nomina formale da parte del Comune di Genova, dovrebbe essere Beppe Costa il nuovo presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova.

Costa, classe 1956, è presidente e amministratore delegato della società Costa Edutainment che gestisce tra, le altre cose, il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale, l’Acquario e il Museo del Mare di Genova. È anche amministratore delegato di Saar Depositi Portuali e presidente di Sampierdarena Olii. In Confindustria rappresenta i terminalisti del porto di Genova.

Finisce così il mandato di Luca Bizzarri, nominato il 7 ottobre 2017 dopo una faticosa intesa nel centrodestra e sponsorizzato principalmente dalla dimissionaria assessora Ilaria Cavo. Pochi giorni fa l’attore dichiarava: “Sono curioso di sapere le eventuali motivazioni di una mia eventuale sostituzione che spero non dipendano da altri fattori che non siano quello che ho realizzato qua”.

Per la successione di Bizzarri si era fatto anche il nome di Francesco Berti Riboli, esponente della sanità privata (era il presidente della società Gsl, che gestiva il reparto di ortopedia privata presso l’ospedale di Albenga) e patron di Villa Montallegro (di recente finita al centro delle cronache savonesi per il “sopralluogo” effettuato sempre presso il Santa Maria di Misericordia). Berti Riboli in ogni caso dovrebbe sedere nel consiglio di amministrazione della fondazione.