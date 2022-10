Da Giorgio Lupano a Gaia De Laurentis: nomi importanti nel nuovo cartellone del teatro Chebello di Cairo

Cairo Montenotte. Martedì 27 settembre al Teatro ‘Chebello’, di fronte ad una platea gremita, la Compagnia cairese Uno Sguardo dal Palcoscenico ha presentato il programma della nuova Stagione teatrale che vedrà impegnati artisti molto conosciuti dal grande pubblico, grazie alla loro partecipazione a fiction di successo

Si tratta di Giorgio Lupano (Il paradiso delle signore, Il commissario Montalbano, Sospetti), Marco Falaguasta (Incantesimo, Provaci ancora prof, Paura di amare), e poi ancora Corinne Clery, Franco Oppini, Miriam Mesturino, Giancarlo Fares, Sara Valerio, Simonetta Guarino e tanti altri.

La Stagione inizierà il 27 ottobre con lo spettacolo Non ci facciamo riconoscere (Marco Falaguasta), per proseguire il 10 novembre con Memorie di una ciciona (Simonetta Guarino); il 22 novembre sarà la volta de Il diario di Adamo ed Eva (Corinne Clery e Francesco Branchetti), mentre il 14 dicembre Franco Oppini, Miriam Mesturino, Roberto D’Alessandro, Luca Negroni e Giorgio Caprile e altri tre attori saranno impegnati nella messinscena di una commedia quasi inedita di Carlo Goldoni: La finta ammalata.

Il nuovo anno inizierà nel segno di Giorgio Lupano con La vita al contrario da Il curioso caso di Benjamin Button di Fr. Scott Fitzgerald (25 gennaio) e poi a seguire: 16 febbraio: Stanlio e Ollio, un mondo di allegria (Andrea Benfante e Anna Giarrocco); 8 marzo: Il suon di lei (Gli amici di Babouche); 16 marzo Diamoci del tu (Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi). Il 31 marzo, con repliche il 1° e 2 aprile, sarà la volta della Compagnia organizzatrice con Alla faccia vostra, per la regia di Luca Franchelli; ancora ospitalità il 13 aprile con Piccoli crimini coniugali (Sara Valerio e Giancarlo Fares), per concludere nuovamente con la Compagnia di casa, il 19 maggio con repliche il 20 e 21, con uno spettacolo in via di definizione per la regia di Silvio Eiraldi.

Un programma molto ampio e vario, a cui si aggiungeranno – oltre alla Stagione ragazzi organizzata in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova – altri eventi fuori abbonamento di cui parleremo prossimamente.

Per informazioni e prenotazioni: 3334978510.