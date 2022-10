Criminalità, Savona 12^ nella classifica del Sole 24 Ore: spiccano i furti e le violenze sessuali

Savona. All’undicesimo posto della sotto-categoria riguardante i furti con destrezza e al tredicesimo di quella relativa ai “furti con strappo”. Ma anche nella “top 20” per i furti in abitazione (al 17^ posto) e dei furti negli esercizi commerciali (al 20^ posto), mentre è appena fuori per quello che riguarda i furti in generale (al 21^ posto). Sono alcune delle posizioni occupate dalla città di Savona all’interno della classifica elaborata da Il Sole 24 Ore in base all’analisi del numero di denunce arrivate alle forze dell’ordine in relazione alla popolazione residente. Le posizioni in classifica sono 106 in tutto.

Al primo posto della classifica c’è Milano con 5.985,3 denunce ogni 100mila abitanti, poi Rimini con 5.502,3 e Torino con 5.057,1. La città più ligure più “criminosa” è Imperia, al sesto posto con 4.755 denunce. Genova si colloca subito dopo Napoli con 4.183,4 denunce ogni 100mila abitanti ed è all’11^ posto. Appena sotto c’è Savona, al 12esimo posto, con 4.043,7 denunce. Al numero 23 della graduatoria troviamo La Spezia con 3.541,1 denunce.

Curiosamente, sempre parlando di furti, la città savonese è al 71^ posto per quelli riguardanti le autovetture, con 27,3 denunce ogni 100 mila abitanti. Con 28,4 denunce ogni 100 mila abitanti, però, la città è al 34^ posto per quanto riguarda le rapine. Il numero di estorsioni (con 12,7 denunce) la colloca al 79^ posto della classifica. Savona occupa invece il 30^ posto per quanto riguarda la voce “usura”.

Il capoluogo della nostra provincia pare essere “in cima alle classifiche” di diverse sotto-categorie riguardanti i furti in tante loro forme, ma non sono i soli dati di spicco. La città, infatti, spicca per numero di violenze sessuali e si classifica infatti al 17^ posto con 12,3 denunce ogni 100 mila abitanti. E con 1,5 denunce per associazione a delinquere è al 19^ posto della classifica riguardante l’associazione per delinquere. Stessa posizione occupata nella categoria “truffe e frodi informatiche” con 564,3 denunce.

Rilevanti anche i dati riguardanti gli incendi, con 17,9 denunce che la collocano al 30^ posto nella speciale classifica. La città è al 67^ posto della classifica riguardante gli stupefacenti con 43 denunce ogni 100 mila abitanti.

La città della Torretta, invece, è quasi in fondo alla classifica per gli omicidi volontari (al 99^ posto con zero denunce) e per infanticidi (all’86^ posto con nessuna denuncia) e per i tentati omicidi (al 93^ posto con 0,4 denunce). Del tutto assenti, invece, le denunce per associazione di tipo mafioso, un dato che la colloca al 90^ posto.