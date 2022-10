Covid: oltre 1.000 nuovi casi in un giorno, 203 nel savonese

Liguria. Nelle ultime 24 ore in Liguria sono stati registrati 1.091 nuovi casi di Covid, 1.001 i guariti. Sono i dati che emergono dal bollettino di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Salute.

Il contagio continua a viaggiare tra la popolazione e anche il numero delle ospedalizzazioni coincide con i livelli dei periodo mediamente “caldi” della pandemia.

I pazienti Covid sono 261, ovvero 13 in più rispetto a ieri e in terapia intensiva i letti occupati sono 11, mentre nelle 24 ore precedenti erano 9. Nella Asl 2, invece, si registra un calo (-6), da 57 a 51 ricoveri.

C’è stato anche un decesso, cosa che porta il numero dei morti da inizio pandemia a 5.600.

I 1.091 nuovi casi corrispondono a 6.161 tamponi, 1.088 molecolari e 5.073 test antigenici. Il totale dei positivi in regione è 14.475 (+89). I nuovi casi sono 474 nell’area di Genova, 203 nel Savonese (il totale nella Asl 2 è si 2.378), 165 nello Spezzino, 135 nell’Imperiese, 113 nel Tigullio, uno non è residente in Liguria.

Superata anche la soglia delle 10 mila persone in isolamento domiciliare: sono 10.102, ovvero 201 in più rispetto al giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.617 dosi di vaccino.