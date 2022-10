Covid, Toti fa la quarta dose: “Vaccinatevi, miglior cura preventiva per evitare che la malattia torni a far male”

Liguria. “Vaccinatevi, perché il vaccino è la miglior cura preventiva per evitare che la malattia torni a far male a noi stessi al nostro paese e alla nostra economia. Grazie a tutta la nostra sanità, ancora e sempre in prima linea per noi”.

E’ l’invito rivolto alla popolazione ligure dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dopo la vaccinazione effettuata questa mattina presso la Sala Chiamata del Porto.

“Oggi mi vaccino con la quarta dose, spero che tanti cittadini l’abbiano già fatta e che la campagna vaccinale registri una maggiore partecipazione di quella registrata fino ad ora, perché il vaccino ci sta consentendo di trascorrere un autunno tranquillo, nonostante l’incidenza del Covid sia tornata a salire, e ancora protegge i nostri cittadini più fragili da sindromi severe e ricoveri”, ha concluso Toti.