Cosa fare in caso di allerta meteo o alluvione? A Varazze un incontro con la protezione civile

Varazze. Domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 9:00 alle 18:00 anche in piazza Dante a Varazze, si celebra la giornata della Protezione civile “Io Non Rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile.

In piazza saranno presenti i volontari della Protezione Civile locale, per sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare, anche in caso di allerta meteo.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa, per non perdere l‘occasione di apprendere e capire quali sono le “buone pratiche di protezione civile” che, nell’occorrenza, possono veramente fare la differenza.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.