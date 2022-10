Coppa Liguria, Savona. Frumento non si dispera dopo la sconfitta contro il Mallare: “Abbiamo fatto un ottimo allenamento. Mbvouovouma e Kami? Spero che arrivino presto”

Savona. Prima sconfitta stagionale per gli Striscioni contro un buon Mallare, ma il discorso qualificazione resta ancora aperto. Realizzare il 3-1 con il rigore di Caruso avrebbe messo più tranquillità nei valbormidesi, come ci sarebbe più carica nel Savona se Lanzarotti avesse sfruttato meglio una palla allo scadere. Insomma, il risultato è 1-2 e se ne riparlerà il 9 novembre.

Ermanno Frumento ha commentato la gara riconoscendo i meriti dell’avversario ma anche i lati positivi dei suoi: “Questa era la serata adatta per far giocare tutti i ragazzi che avevano giocato meno sino ad adesso. Tutti loro hanno sfruttato bene l’occasione, ma i nostri avversari hanno meritato di vincere e vedremo di recuperarli tra due settimane. Siamo al 30% di quello che possiamo fare, ma sono contento perché è stato davvero un ottimo allenamento“.

L’attaccante Abdoul Kami e il centrocampista Fabrice Mbvouovouma, ecco i nomi dei due giocatori camerunensi che il tecnico non vede l’ora di poter vedere realmente in biancoblù: “Spero che arrivino al più presto possibile perché ne abbiamo bisogno. Nonostante fosse giusto dare spazio a tutti i ragazzi, avevo a disposizione 13 giocatori, siccome quelli in panchina non erano assolutamente in grado di giocare”.

Sul progetto della società romana di parlare con il Comune di Altare per realizzare uno stadio: “Me ne hanno parlato però questo riguarda la sfera imprenditoriale della società, noi dobbiamo pensare esclusivamente al campo“.

Quindi i dialoghi tra Savona e Roma continuano ad esserci: “Io e Umberto Maddalena continuiamo a sentirli quotidianamente. Da parte del presidente e del gruppo di cui lui è a capo c’è assolutamente la volontà di andare avanti. Chiaramente la distanza non facilità le cose, ma ci hanno promesso che presto verranno qui per incontrarci e questo può farci soltanto che piacere”.