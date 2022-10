Coppa Liguria. La Vadese rinuncia agli ottavi contro il Quiliano&Valleggia. Brunasso: “Rammarico ma scelta quasi obbligata”

“Per giocare al Chittolina alla sera servono alcune autorizzazioni. Arriveranno ma al momento attuale avremmo dovuto cercare un altro campo. Abbiamo fatto dei sondaggi ma i tempi, visto che si sarebbe dovuto giocare mercoledì, sono davvero stretti. A malincuore dobbiamo rinunciare alla Coppa, anche perché pur avendo 29 tesserati la serie infinita di infortuni che ci ha colpito ci porta ad avere un numero di giocatori ridotto all’osso“.

Il presidente della Vadese Sergio Brunasso spiega la decisione di non disputare la gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Liguria dedicata alle squadre di Prima Categoria contro il Quiliano&Valleggia. La formazione di mister Tony Saltarelli si era guadagnata la possibilità di disputare la fase ad eliminazione diretta superando il girone contro Spotornese e San Francesco Loano, due squadre che in campionato sono partite forte.

Al contrario, gli azzurrogranata devono ancora ottenere il primo punto in campionato. Proveranno a muovere la classifica nell’anticipo di domani contro la Veloce, anch’essa fanalino di coda a quota zero punti.

Lo stralcio del comunicato del giudice sportivo

Le gare VADESE CALCIO 2018 – QUILIANO&VALLEGGIA, in programma il giorno 26.10.2022, alle ore 20.00, sul Campo “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure (SV), e QUILIANO&VALLEGGIA – VADESE CALCIO 2018, in programma il giorno 09.11.2022, sono da considerarsi annullate d’ufficio a seguito di rinuncia della A.S.D. Vadese Calcio 2018. Si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale per i relativi provvedimenti disciplinari.