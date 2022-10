Consegnato negli Usa il premio al terzo episodio della serie “Nuggets”: regia del pietrese Manuel Zicarelli, produzione del Barone Rampante

Borgio Verezzi/Stati Uniti. E’ stato consegnato negli Stati Uniti il premio al terzo episodio della mini serie Nuggets, ideata e diretta dal pietrese Manuel Zicarelli e prodotta interamente dal Barone Rampante.

Perché Nuggets? “I Nuggets ( letteralmente pepite) – spiegano dal Barone Rampante – sono i classici bocconcini deliziosi da gustare. Spesso uno tira l’altro. Pasto adorato soprattutto dai teenager, protagonisti dei nostri episodi. Nuggets è quindi una web-serie fatta per l’appunto di piccoli bocconcini, scollegati tra di loro e di diverso genere, che facciano riflette su temi importanti del quotidiano. Il taglio è a volte ironico, a volte commovente. sempre emozionale. Lo scopo della nuova web-serie non è dare una risposta, ma porre la domanda. E lasciare allo spettatore una chiave di lettura diversa della realtà. I tempi di realizzazione sono sempre contenuti ad una/due giornate di riprese”.

Al centro del terzo “capitolo” una scuola di musica, un maestro severo (padre di un ragazzo audioleso), un’allieva esemplare che sa riconoscere le “note umane”. La lezione è proprio di inclusione, empatia, amicizia e amore. Il prestigioso premio del “2022 Three Acts of Goodness International Microfilm Contest” dell’organizzazione monastica e laica “Buddhist Light International Association (BLIA)” ha infatti l’obiettivo di ispirare talenti in diverse regioni per presentare le storie più belle e gentili della vita in formato microfilm, unendosi per promuovere l’amore e la pace nel mondo.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il tempio di Hsi Lai, negli Stati Uniti (California) ieri, 1° ottobre, a partire dalle 18.

L’episodio ha visto come protagonisti indiscussi gli adolescenti, tutti allievi della Compagnia del Barone Rampante, che ha creduto da subito in questa prima stagione della miniserie e l’ha prodotta con entusiasmo. Ecco i nomi dei giovani interpreti: Alex Gentile, Giovanni Oneglio, Francesca Bianco Tonetti, Lorenza Aisha El Ghadbane, Maddalena Ottolia, Martina Giusto, Benedetta Rossi, Simone Zoccolan, Francesco Sun Addezio, Eleonora Boasso.

Ha avuto la partecipazione dell’attore Cristiano Dessì nel ruolo del padre. La troupe composta da Francesco Pulze (operatore), Simone Felici (direttore della fotografia), Emiliano Gherlanz (fonico), Gabriele Pallanca ( fonico), Alessandro Panizza e Iacopo Ferro (assistenti alla regia), Michele Abrate ( tecnico luce). Musiche di Roberto Pellegrino, costumi di Anna Varaldo e Produzione esecutiva Bulk Media.

Manuel Zicarelli è un attore e regista. Esordisce alla regia cinematografica con il film da lui scritto “Ho bisogno di te” visibile attualmente su Chili tv. Dal Barone Rampante ringraziano i Comuni di Borgio Verezzi e Pietra Ligure, oltre la Fondazione De Mari.