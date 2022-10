Confcommercio rafforza la sua rappresentanza: ecco i delegati provinciali

Confcommercio Savona rinnova i suoi delegati territoriali, a seguito dell’Assemblea straordinaria avvenuta il 15 giugno 2022 la Confcommercio provinciale ha aggiornato il suo statuto e i suoi regolamenti, allineandosi con quelli della Confederazione Nazionale.

Una di queste modifiche è stata quella di costituire delle delegazioni territoriali per dare la possibilità agli associati delle ex Ascom dei piccoli comuni di avere una rappresentanza sindacale.

Nell’ultimo periodo si sono svolte le elezioni dei nuovi delegati territoriali.

Per il Ponente, che comprende i comuni da Borghetto Santo Spirito fino ad Andora, la delegata di riferimento è Lorenza Giudice: “Il Ponente ed il suo entroterra saranno rappresentati con il massimo dei consiglieri consentiti, solo così la parola dei soci potrà essere raccolta con la giusta capillarità. Sono orgogliosa del Consiglio che si sta formando, grazie per la fiducia riservata, ci impegneremo al massimo”.

Per la Valbormida il delegato è Giuseppe Molinar: “La presenza della Confcommercio vuole essere il punto di riferimento del terziario valbormidese a partire dall’attuale crisi energetica”.

Per il Medio Ponente, da Loano a Finale Ligure, il delegato è Fabrizio Fasciolo, per il Centrale, da Noli a Vado Ligure, la delegata è Laura Pagliari: “Opportunità per un confronto più diretto con le realtà del territorio con la funzione di ottimizzare soprattutto in termini di tempo e risorse problematiche comuni”.

Per Savona la delegata è Laura Chiara: “Abbiamo sempre più bisogno di affiancarci ai nostri iscritti per affrontare insieme le problematiche che ogni giorno ricadono sul tessuto commerciale ed Ascom Confcommercio delegazione di Savona si impegna a sostenere e supportare tutti gli associati, ora più che mai, con una struttura territoriale rinnovata e adeguata alla crisi del momento”.

Per il Levante, da Albissola Marina a Varazze, il delegato è Alessandro Patanè.

Ogni delegazione costiera comprende il proprio entroterra.

“I delegati hanno inserito nei direttivi imprese dei diversi comuni, scelti in modo da avere più capillarità sul territorio ed affrontare insieme quelle che sono le problematiche inerenti al mondo produttivo, assumendo linee condivise con quelle della Confederazione”.

“Considerata la grave situazione in cui versa l’itero settore economico, diventa sempre più indispensabile il senso di appartenenza ad un’associazione quale Confcommercio al fine di supportare e sentirsi supportati. Confcommercio C’è” sottolinea l’associazione di categoria provinciale.