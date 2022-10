Comune di Alassio: va in pensione il vice segretario e dirigente Alfredo Silvestri

Alassio. Con una simpatica e commovente cerimonia di commiato, Alfredo Silvestri, vice segretario generale e dirigente del settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche Sociali e Scolastiche del Comune di Alassio ha salutato i colleghi, i dipendenti del comune e gli amministratori.

C’erano tutti in Sala Consiglio per salutare e ringraziarlo del grande lavoro svolto, fino alla fine, soprattutto in questi giorni in cui Alassio si trova ad ospitare l’evento con la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Entrato in Comune ad Alassio nel novembre del 1994, ma da sempre impiegato negli enti pubblici, oggi 1° ottobre ha raggiunto la meritata pensione.

Commosso il sindaco Marco Melgrati ha ricordato simpatici aneddoti del loro percorso amministrativo, ben tre mandati. A salutarlo anche ex sindaci: Gianni Aicardi, sindaco reggente dal 2010 al 2011, e Roberto Avogadro; impossibilitato a intervenire Enzo Canepa, ha fatto comunque pervenire un messaggio di saluto.