Code e rallentamenti in autostrada: 6 km di coda tra Spotorno e Savona, 4 km tra bivio A10/A6 e Altare

Liguria. Si registrano code e rallentamenti sulle autostrade liguri.

In particolare sulla A10, nel tratto di competenza di Autofiori, sono segnalati 6 km di coda tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Sulla A6 tra Savona e Altare ci sono altri A6 4 km in direzione Torino causa lavori.

Segnalata anche coda in uscita a Genova est per incidente.

Disagi anche questa mattina: sono stati registrati almeno 7 chilometri di code sulla A26 tra Masone e il bivio con la A10 in direzione di Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto al chilometro zero.