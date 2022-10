Cocaina a due minorenni in cambio di sesso: arrestato dai carabinieri

Savona. Nel pomeriggio di ieri, i militari della compagnia dei carabinieri di Savona, al termine di una mirata ed articolata attività di indagine, hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un 24enne cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere di violenza sessuale nei confronti di minori e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini dei militari hanno preso il via dal ricovero, presso l’ospedale di Savona, di una giovane che aveva accusato un malore in seguito all’assunzione di sostanza stupefacente (cocaina) e hanno permesso di ricostruire una vicenda di ripetuti abusi da parte dell’uomo tratto in arresto.

Il 24enne, nei mesi scorsi, in diverse occasioni avrebbe ceduto sostanze stupefacenti alla ragazza e ad un’amica, entrambe minorenni, costringendole successivamente a subire rapporti sessuali, approfittando della loro fragilità dovuta alla necessità della droga e della mancanza di denaro per acquistarla.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, dottoressa Ceccardi, concordando con le risultanze investigative raccolte da carabinieri coordinati dalla locale Procura della Repubblica – il Pubblico Ministero, dottoressa Chiara Venturi, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare eseguita nella giornata di ieri. Il responsabile è stato rintracciato ed accompagnato in carcere a Genova Pontedecimo.

“L’indagine dei carabinieri – si legge in una nota – ha confermato l’importante necessità di un’azione coinvolgente di prevenzione, che affianchi alle diuturne attività investigative e di contrasto, una coinvolgente azione di educazione alla legalità e di vicinanza nei confronti del mondo dei giovani, delle loro famiglie e delle scuole. In questo senso, l’Arma sta avviando, come ogni anno, una campagna informativa all’interno degli istituti scolastici, in cui i carabinieri della Provincia incontreranno studenti delle varie età, stimolando un confronto sui principali temi sociali d’interesse per il mondo giovanile. In particolare, accanto ai messaggi di legalità verranno lanciati degli ‘Alert’ per intercettare situazioni di rischio o ambigue che possano poi sfociare in casi più gravi di disagio o di illegalità. Continueranno, inoltre, i servizi di controllo del territorio, anche nelle vicinanze delle scuole, con l’impiego delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Villanova d’Albenga”.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.