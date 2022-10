Circolo Scherma Savona: dimostrazione ad Albissola e Trofeo Giorgio Faldini

Albissola Marina. Il Circolo Scherma Savona continua la sua opera di diffusione della scherma nella provincia savonese. Nel fine settimana la società ha effettuata una simpatica dimostrazione ad Albissola Marina nell’ambito di una bella iniziativa comunale a favore del mondo dello sport.

Eros Vaira consigliere della società ci riferisce “Hanno provato parecchi piccoli schermitori in erba e potremmo avere un importante ritorno sia a Savona sia nella nuova sede di Varazze presso le scuole elementari Massone. La società si sta impegnando in una importante opera di propaganda sia a Savona sia a Varazze e a Loano, con un ottimo successo”.

Sempre nel fine settimana Roberto Faldini, presidente del sodalizio savonese, ha consegnato a Enea Bruzzone, atleta della Pompilio Genova, il Trofeo Giorgio Faldini in memoria del padre della scherma savonese. L’atleta premiato è stato il migliore ligure ai campionati nazionali Under 14 di Riccione nello scorso maggio.

Infine sempre Roberto Faldini ha accompagnato Carlo Sappino e Davide Pollero, reduci dai campionati europei di iaido in cui Carlo, 7° Dan, ha partecipato come arbitro internazionale della manifestazione, e Davide ha vinto la medaglia d’oro nella categoria 1° Dan, per un incontro con l’assessore Francesco Rossello che ha consegnato un riconoscimento ai due sportivi savonesi.

La dimostrazione ad Albissola

Roberto Faldini consegna il Trofeo Giorgio Faldini ad Enea Bruzzone