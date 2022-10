Cinghiali, l’assessore Piana: “Foraggiamento dissuasivo? Impossibile con la peste suina”

Liguria. Il consigliere regionale Sauro Manucci (FdI) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se, sentite le organizzazioni agricole e tutti gli enti preposti, sia opportuno autorizzare il foraggiamento dissuasivo e l’abbeverata, in siti opportunamente verificati idonei e sottoposti al controllo della Regione, nei periodi di maggiore carenza di cibo ed acqua nelle aree boschive.

Il consigliere ha rilevato che è necessario intraprendere ogni azione possibile per riportare gli animali selvatici nel proprio habitat naturale.

L’assessore alla caccia Alessandro Piana ha rilevato che il foraggiamento è una pratica eccezionale utilizzata per limitare i danni alle coltivazioni e che negli ultimi anni il giudizio di Ispra è diventato negativo a causa di pratiche gestionali scorrette, che hanno ottenuto il risultato opposto alle finalità previste.

Secondo Piana, dunque, non è ipotizzabile adottare questa procedura, anche a causa dell’attuale emergenza legata alla peste suina, ma non ha escluso riflessioni in merito, anche con altre Regioni, per valutare l’adozione di questa misura nelle zone non colpite dal virus.