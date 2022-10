“Cinghiali fuori controllo hanno aggredito una persona a Vadino. Il sindaco intervenga”: l’allarme da Albenga

Albenga. Continuano gli avvistamenti, sempre più da vicino purtroppo, come dimostra il caso odierno, di cinghiali nei centri città. In particolare, per quanto riguarda l’albenganese, nella zona di Vadino.

Questa mattina, infatti, un cinghiale ha cercato di aggredire un uomo, che per fortuna è riuscito a fuggire di corsa prima di essere raggiunto dall’animale.

A racconta l’episodio, una residente, Antonella P.: “Poco prima delle 8, un passante è dovuto correre come il vento per evitare l’aggressione. È successo in via Einaudi a Vadino. Ormai sta diventando una vera emergenza”.

“Io ho un terreno e un orto: ormai da mesi arrivano, devastano, scavano buche e hanno quasi lesionato anche un tubo dell’acquedotto. Ad un mio vicino hanno persino distrutto 500 piante di carciofi. Oggi ho avuto davvero molta paura: ho visto un uomo sulla cinquantina, dietro la Conad, inseguito da un grosso cinghiale”, ha proseguito.

Quindi l’appello, rivolto al sindaco di Albenga: “Bisogna risolvere questo problema prima che sia troppo tardi. Io ho persino messo un cartello: ‘Attenti a i cinghiali’ Una mattina me ne sono trovata uno davanti e ho dovuto chiamare i carabinieri. Faccio un appello al sindaco perché si faccia qualcosa. Sono spaventata: ormai devo aspettare che arrivi la luce al mattino prima di andare nelle mie terre perchè ho timore che al buio mi possano attaccare”, ha concluso Antonella.