Albenga. In una chiesa di San Bernardino a Vadino gremita di fedeli e cittadini, a dimostrazione del forte legame con la comunità ingauna, si sono svolti questa mattina i funerali di don Luigi Fusta spentosi all’ospedale Santa Corona dopo una breve malattia.

Tanti i cittadini e i sacerdoti concelebranti intervenuti alla cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto al parroco che fino al 1965 è stato vicario parrocchiale nella Chiesa cattedrale di Albenga, e subito dopo nominato parroco di San Bernardino dove restò fino al 1997. E proprio in questa chiesa oggi hanno avuto luogo i suoi funerali, officiati dal vescovo Guglielmo Borghetti. Dopo il 1997 ha svolto il suo impegno pastorale a Pietra Ligure fino al raggiungimento della sua pensione nel 2013.

Un’omelia pronunciata con toni commossi dal vescovo, seguita dalla lettera di due portavoce dei parrocchiani, Cristina e Massimo, che lo hanno ricordato con affetto: “Nessuno ci può separare da Dio, siamo grandi nel cuore del Padre, ma piccoli – dice Borghetti – Dopo il momento della morte è un grande mistero, sappiamo solo che non saremo separati da Dio e dal suo amore. Dio non ci lascia andare nel buio e nell’abisso del nulla. Non siamo nati per il nulla. Dio è amore assoluto. Un prete è un piccolo grande uomo destinatario dell’amore immenso del Padre che nella sua vita ha il compito di testimoniare la bellezza e la grandezza del suo amore. Don Luigi ha avuto una vita lunga e ha realizzato tante cose belle, per un prete non esiste la pensione e lui, anche in quei tempi, ha dato il meglio di sé“.

“Ancora pochi giorni fa – racconta il vescovo – abbiamo avuto una conversazione ed aveva l’entusiasmo di un prete giovane. Non facciamo l’elogio funebre di Don Luigi, ma ricordiamo una vita in cui lui ha fatto tanto e ha molto amato la sua famiglia. Don Luigi ha vissuto la sua piccola grande biografia, ha fatto il suo cammino. Finalmente a casa dove era aspettato, là dove non ci sono conflitti e tensioni, è ora nella casa di Dio”.

“Don Luigi è uno dei preti che fin dall’inizio mi ha subito accolto con grande paternità incoraggiante. Non mi ha mai detto una parola che non fosse di sostegno e per questo io gli sono grato. Rimarrà nella storia di questa comunità, noi gli vogliamo bene e cercheremo di non dimenticarlo. Carissimo Don Luigi grazie di tutto!“, conclude Borghetti ricordando le tante telefonate arrivate con vicinanza e affetto anche da altri vescovi.