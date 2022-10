Champions League, la Rari Nantes Savona comincia il girone di Spalato con un successo: 10-8 al Sabac

Spalato. Dopo aver superato la prima fase, piazzandosi seconda nel girone disputatosi ad Oradea, in Romania, la Rari Nantes Savona affronta il secondo round di qualificazione della Champions League.

Diciannove le squadre impegnate, suddivise in quattro gironi. Passano al terzo turno le prime due classificate di ciascun gruppo, mentre terza e quarta “retrocedono” in Euro Cup. Saranno eliminate dalle competizioni europee, invece, le squadre che chiuderanno al quinto posto.

I biancorossi giocano a Spalato, inseriti nel girone A, che si è aperto ieri col netto successo del Vasas Plaket sul Sabac per 13 a 4. A seguire, lo Jadran Spalato ha superato lo Steaua Bucarest per 17 a 7. Questa mattina il Vasas Plaket ha avuto la meglio sullo Steaua Bucarest per 18-13.

Per non rischiare di uscire delle competizioni europee la Rari Nantes Savona era chiamata subito ad un incontro da non sbagliare, contro i serbi del Sabac, ed è riuscita a centrare l’obiettivo, vincendo col risultato di 10 a 8.

La cronaca. I biancorossi reggono all’inferiorità numerica per l’espulsione di Rizzo, poi la sbloccano dopo 2’09” con la rete di Durdic a uomini pari. Il Savona beneficia di un’azione con due uomini in più e non spreca l’opportunità: Campopiano raddoppia a 5’03”.

Alla terza inferiorità, con Lanzoni nel pozzetto, la Rari subisce il primo gol: lo sigla Shaikhutdinov a 1’23”. Ristabilisce le distanze Campopiano con l’uomo in più, a 11″ dal termine della prima frazione, che si chiude sul 3-1.

Nel secondo tempo, dopo un cartellino giallo ad Angelini, va a bersaglio Toholj con la Rari con l’uomo in meno per l’espulsione di Rizzo: 3-2 a 6’23”. Immediata la replica biancorossa: fallo grave di Maras e Bruni insacca la rete del 4 a 2.

I savonesi difendono bene in altre due circostanze con l’uomo in meno, poi Patchaliev, a uomini pari, trova lo spiraglio giusto per la rete del 5-2 a 3’57”. A 2’59” viene espulso Giovanetti ed è immediata la conclusione vincente di Stanic: 5 a 3.

Cartellino giallo anche per Licanin; il secondo tempo si chiude con altre tre espulsioni, una tra i liguri e due tra i serbi, ma non arrivano altre segnature. A metà gara la Rari conduce con due reti di vantaggio.

Terzo tempo, 13 secondi e Panerai va nel pozzetto: Repanovic segna e riporta il Sabac a meno 1. Poi è Caldieri a vedersi fischiare il fallo grave; time-out della squadra serba e Stojanovic a 5’40” pareggia i conti.

Il momento difficile dei savonesi prosegue: fallo grave di Lanzoni e rete del sorpasso siglata da Stojanovic. La Rari subisce altre due espulsioni, ma nella stessa azione: con due uomini in più, per Toholj è semplice insaccare il pallone del 7 a 5.

Il Savona si sblocca quando finalmente torna a beneficiare di una superiorità: Bruni va a segno a 3’38” per il 6-7. Passano 30 secondi e viene espulso Repanovic; è ancora Bruni a trasformare l’opportunità con l’uomo in più: 7 a 7.

Ultimo quarto di gioco; espulsione di Rocchi e gol di Markovic: 8 a 7 per il Sabac a 7’03”. Fallo grave di Koptsev a 6’38”; è il terzo: gol di Campopiano e risultato di 8 a 8.

A 6’02” gli arbitri mandano Maras nel pozzetto; Angelini chiama time-out ma l’azione d’attacco non dà frutti. Per la Rari le cose si complicano a 3’44” con l’espulsione definitiva di Patchaliev, tuttavia i biancorossi difendono bene.

A 2’39” il Sabac, che era a referto con dodici giocatori, perde per tre falli anche Markovic. A 2’12” viene espulso Shaikhutdinov e capitan Rizzo si prende il tiro che vale la rete del 9 a 8 quando mancano meno di 2 minuti.

A 1’48” dalla sirena fallo grave di Guidi; sull’attacco dei serbi Rizzo commette fallo da rigore. Dai cinque metri va Zivojinovic: para Nicosia. Scampato il pericolo di subire il pareggio, la Rari Nantes chiude la partita in suo favore: superiorità e Lanzoni va a segno per il 10 a 8.

C’è ancora tempo per l’espulsione definitiva di Rocchi a 27″ dal termine, ma la difesa savonese tiene anche in questa circostanza. Finisce 10-8; la Carige Rari Nantes Savona si prende i 3 punti, affianca in classifica lo Jadran Spalato e alle 18,30 affronterà la Steaua Bucarest, l’altra squadra che appare alla portata dei liguri.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – VK Sabac 10-8

(Parziali: 3-1, 2-2, 2-4, 3-1)

Carige Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai, Rizzo (cap.) 1, Caldieri, Bruni 3, Campopiano 3, Guidi, Durdic 1, Lanzoni 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

VK Sabac: Zivojinovic, Maras, Markovic (cap.) 1, Repanovic 1, Koptsev, Krug, Toholj 2, Tubic, Stanic 1, Stojanovic 2, Shaikhutdinov 1, Gavrilovic. All. Nemanja Licanin.

Arbitri: Gregory Courbin (Fra) e David Gomez (Esp).

Note. Usciti per tre falli: Koptsev, Patchaliev, Markovic e Rocchi nel quarto tempo.