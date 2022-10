“Cessate il fuoco subito”: il 5 novembre a Roma manifestazione nazionale “per la pace” in Ucraina

Proprio in questi giorni, e precisamente il 27 ottobre 1962, il mondo sfiorò l’apocalisse nucleare.

Solo con difficili trattati, USA e URSS riuscirono a disinnescare gli eventi bellici della crisi di Cuba.

Dopo sessant’anni, il Vertice internazionale di Roma contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, esclude la Russia dal confronto.

“Il” Presidente del nuovo Consiglio dei Ministri italiano (così come Meloni chiede di riferirsi a lei/lui) è fermamente “convinto” che la PACE non si ottenga con la resa e il Ministro della Difesa afferma ” non ci faremo intimidire”.

Se si esclude l’aggressore dai trattati, puntando esclusivamente sul rafforzamento degli armamenti, non resta che affrontare una guerra nucleare globale!

Non è certo questo l’esito che i cittadini si attendono.

La società civile pacifista considera invece ineludibile la difesa collettiva dell’ umanità attraverso il disarmo, la diplomazia e i negoziati.

SINISTRA ITALIANA ha sempre condannato con la massima fermezza ogni azione militare della Russia contro l’Ucraina, poiché in parte violazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, richiamandosi all’ obbligo costituzionale che vede l’Italia ” ripudiare la guerra”, escludendo, pertanto, qualsiasi partecipazione dell’Italia ai conflitti armati.

L’impegno di SINISTRA ITALIANA ha mirato, dunque, alla costruzione di processi di PACE attraverso canali diplomatici, esprimendo la massima solidarietà per la popolazione Ucraina, vittima innocente di questo conflitto, considerando urgente mettere in campo aiuti e corridoi umanitari per le popolazioni e i profughi, non solo di questa guerra, ma di tutte le guerre là dove si verificano violazioni dei diritti umani, abusi, violenze e distruzioni.

L’ONU, l’OSCE, la NATO dovrebbero intessere accordi internazionali di difesa collettiva, senza compromissione diretta nei conflitti e senza polarizzazione.

Nello stesso modo dovrebbe operare l’Europa, incapace ancora di svolgere un ruolo autonomo in un contesto multilaterale.

Lavoriamo tutti, cittadini, associazioni, sindacati, comitati, organizzazioni politiche per cessare il fuoco.

Chiediamo che vengano convocati negoziati di pace che includano aggressori e aggrediti, riabilitiamo i trattati di non proliferazione nucleare, certi che le “SANZIONI” dovrebbero colpire i principali responsabili politici dei conflitti e le Istituzioni finanziarie internazionali e multinazionali che si arricchiscono con la produzione e la vendita di armi, sottraendo le ” ENERGIE” necessarie alla vita pacifica dei popoli della terra!

Luigina Casara, Sinistra Italiana Savona