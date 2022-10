Ceriale, sabato i funerali dell’ex sindaco Ennio Fazio: sarà lutto cittadino

Ceriale. Si terranno domani, sabato 22 ottobre, alle ore 10.00, presso la chiesa di San Giovanni Battista a Ceriale, i funerali dell’ex sindaco Ennio Fazio, tragicamente scomparso durante una escursione nei boschi di Calizzano, vittima di un fatale malore che non gli ha lasciato scampo.

Questa mattina il sindaco Luigi Romano ha firmato una ordinanza in merito alla proclamazione del lutto cittadino durante la cerimonia funebre.

“L’intera comunità cittadina è rimasta scossa dalla prematura scomparsa dell’ex sindaco Ennio Fazio, suscitando condivisi sentimenti di commozione e dolore – si legge nell’ordinanza -. E’ stato ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alla cerimonia funebre”.

Prevista l’esposizione della bandiera a mezz’asta, listata a lutto nel palazzo comunale; la partecipazione dell’amministrazione comunale alla cerimonia funebre con la presenza del gonfalone comunale; l’invito al Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, ad osservare un minuto di silenzio in memoria del compianto concittadino cerialese.

“Si invitano tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune” conclude l’ordinanza del primo cittadino Luigi Romano.

E intanto ancora oggi non sono mancati numerosi messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Ennio Fazio: “La classe dirigente e la struttura di Coldiretti Savona e quella di Coldiretti Liguria esprimono con grande dolore il proprio cordoglio per la scomparsa di Ennio Fazio, il cui lutto lascia tutti sgomenti. Ennio Fazio è stato presidente provinciale di Coldiretti Savona dal 1990 al 2001 e regionale di Coldiretti Liguria dal 2001 al 2008, ricoprendo altresì negli anni ulteriori importanti incarichi all’interno del mondo economico, della cooperazione e istituzionale della provincia di Savona. Oltre un apprezzatissimo dirigente, Coldiretti Savona e Coldiretti Liguria perdono un amico, una persona attenta ai bisogni degli altri e del suo territorio. Un uomo che negli anni è riuscito a rappresentare in maniera determinate ed efficace aveva rappresentato il settore floricolo in ambito Comunitario. Tantissimi in lui hanno trovato un conforto, un consiglio, un aiuto. Coldiretti Savona e Coldiretti Liguria tutte si stringono nel dolore alla moglie Liliana, ai figli Marzia e Davide e alla mamma Maria Laura”.

“L’agricoltura savonese ed il territorio ingauno perdono uno dei migliori rappresentanti – afferma CIA Savona -. Passione, equilibrio e capacità di affrontare incarichi nelle attività economiche e negli enti locali lo rendono indimenticabile per coloro che lavorano a sostegno dell’economia del territorio” affermano il presidente Sandro Gagliolo e il direttore Osvaldo Geddo, colpiti dalla prematura scomparsa di Ennio Fazio con il quale, in parallelo, hanno condiviso tante iniziative per lo sviluppo del settore agricolo.

“A nome mio personale e del Consiglio direttivo, unitamente alla direzione regionale di Confagricoltura Liguria, esprimo tutta la nostra sincera e forte vicinanza alla famiglia di Ennio Fazio, in questo momento di grandissimo dolore per la sua improvvisa scomparsa. Di Ennio ricorderemo, pur nelle diverse posizioni, la sempre ferma schiettezza, la sincerità e la correttezza mai venuta meno nei confronti nostri non solo durante la sua presidenza di Coldiretti Liguria, ma in ogni carica da lui ricoperta. L’agricoltura ligure perde oggi sicuramente uno dei suoi più veri protagonisti” afferma il presidente regionale Luca De Michelis.

“Triste notizia per la morte improvvisa di Ennio Fazio, floricoltore, storico Dirigente della Coldiretti ed ex sindaco di Ceriale. Un pensiero a lui e sentite condoglianze alla sua famiglia” il messaggio dell’assessore regionale Alessandro Piana.

“Ci ha lasciato Ennio Fazio, un bravo amministratore, un eccellente manager, ma soprattutto un caro amico – ricorda Franco Vazio, ex parlamentare e da sempre vicino al mondo agricolo del ponente savonese -. Pur appartenendo a partiti e schieramenti diversi abbiamo percorso un lungo tratto di strada insieme come amministratori e politici, condividendo battaglie, gioie e sconfitte. Quello che ho sempre apprezzato in lui era la determinazione, la trasparenza, l’onestà dei suoi comportamenti, sempre posti in essere nell’interesse della comunità”.

“Non c’era mai una battaglia di partito, di parte, ma sempre e solo, come lui amava dire, per “il Territorio, il Ponente e i Cittadini”. Queste sensibilità, questa sua determinazione, questo voler essere parte di una comunità grande, senza fazioni e interessi di parte, ci ha legati per oltre 30 anni.

“Perderlo come amministratore ed amico è una tragedia immane. Resta però il ricordo di una persona speciale e rimangono con noi soprattutto i suoi insegnamenti a testimonianza che la “bella politica” esiste. Alla moglie e ai figli un abbraccio e le più sincere condoglianze. Non ti dimenticheremo” conclude Vazio.

“Siamo rimasti sgomenti per la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’ex sindaco di Ceriale, Ennio Fazio. Abbiamo vivo il ricordo della sottoscrizione del patto di Gemellaggio fra Ceriale e Cetara il 4 ottobre del 2014. Esprimiamo il cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi amici. Riposa in pace Ennio” il messaggio dal Comune di Cetara, con il quale proprio sotto la guida di Ennio Fazio Ceriale aveva instaurato il gemellaggio tra i due Comuni.

Infine, il cordoglio anche dal mondo sportivo cerialese, come quello dell’ASD Ceriale Progetto Calcio: “Un grave lutto ha colpito improvvisamente la nostra comunità. Il Ceriale Progetto Calcio si unisce al dolore della famiglia Fazio per la perdita di Ennio, ex sindaco di Ceriale, persona cordiale e stimata e nostro grande tifoso e sostenitore. Alla sua famiglia vanno le nostre condoglianze”.