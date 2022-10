Ceriale, Rocca entra e segna il goal vittoria sul gong: “Orgoglioso di questa squadra”

Stava per scoccare il novantesimo e la partita stava scivolando verso lo 0 a 0 quando Andrea Rocca è riuscito a trovare la zampata. Un goal che vale tre punti pesantissimi per il Ceriale, perché ottenuti contro una squadra attrezzata come la Carcarese.

“Questi punti valgono tantissimo anche per le condizioni in cui siamo arrivati a questa partita – commenta il match winner -. C’erano assenze pesanti come quelle di Schirru, Condorelli e Castagna. Io stesso non stavo molto bene e non sono partito dall’inizio. Voglio fare i complimenti alla squadra, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Fare una partita del genere contro una squadra forte come la Carcarese mi rende orgoglioso. Sono orgoglioso di tutti: mister, società e compagni“.

Prima del goal, la squadra di mister Davide Brignoli era andata vicina alla rete ma era stata stoppata da dal palo e dalla traversa. “Siamo anche un po’ affezionati ai legni – prosegue Rocca – Piazza ne ha presi tre su punizione quest’anno. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e punto quando c’era da far male”.

L’attaccante ex Finale guarda con fiducia sia al prosieguo della stagione sia al prossimo difficile match contro il Ventimiglia: “Giocando così possiamo arrivare lontano, che significa continuare il processo di crescita iniziato lo scorso anno. I giovani si stanno integrando con i più vecchi. Siamo contenti, ci godiamo questa vittoria. Speriamo di recuperare gli acciaccati. Domenica prossima sfidiamo una delle big di questo campionato, una squadra con un attacco stellare. Ma noi non lasceremo nulla al caso”.