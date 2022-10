Ceriale e il savonese piangono la morte di Ennio Fazio. Sindaco Romano: “Tragedia che colpisce tutta la comunità”

Ceriale. Lutto a Ceriale, dove pochi minuti fa è arrivata la notizia della morte dell’ex sindaco Ennio Fazio, molto conosciuto in tutta la provincia.

È scomparso all’età di 68 anni, in seguito ad un malore improvviso accusato mentre si trovava, in cerca di funghi, nei boschi di Calizzano questa mattina.

“Non ci sono davvero parole per questa tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità, – il commento del primo cittadino di Ceriale Luigi Romano. – Una notizia così improvvisa lascia sgomento, incredulità e un senso di vuoto enorme. Ci siamo visti qualche giorno fa, era in moto a Ceriale, sembrava in piena salute. Non ci posso ancora credere…”

Imprenditore florovivaistico, Fazio aveva un’azienda per la produzione di piante in vaso a Ceriale, dove è stato sindaco per due mandati consecutivi, dal 2008 al 2018.

Ma non solo, è stato anche dirigente della cooperativa ‘‘L’Ortofrutticola’’, presidente della Federazione provinciale Coltivatori Diretti di Savona, del Gruppo Permanente ‘‘Fiori e Piante’’ della Commissione Europea e della Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Liguria.

È stato membro del Consiglio Nazionale della Confederazione Nazionale Coldiretti, del Distretto florovivaistico del Ponente ligure, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona e del Centro di Sperimentazione Agricola della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona.

La notizia della scomparsa improvvisa di Fazio si è subito diffusa in tutto il territorio savonese, dove ha lavorato per anni in diversi settori ed era molto conosciuto e ben voluto. Sono già numerose le testimonianze commosse in suo ricordo.

Questo il pensiero del vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano: “Pazzesco, mi dispiace veramente. Io ero all’opposizione, lo sono stato per 10 anni quando lui era sindaco. Era un mio avversario politico, ma una brava persona. La morte improvvisa lascia tutti sgomenti, e dovrebbe farci più pensare ai valori veri della vita quei valori spirituali che in realtà spesso dimentichiamo con grande facilità. Invece dovremmo sempre pensare al bene degli altri che in fondo è anche il bene nostro collettivo”.

Le parole del capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, Eraldo Ciangherotti: “L’improvvisa morte di Ennio Fazio mi ha provocato un grande dolore. Era uno dei pochi politici della ‘vecchia’ generazione capace di capire i cambiamenti della società, forse perchè, con la sua lunga esperienza di sindacalista in Coldiretti e di sindaco a Ceriale, era un uomo del fare, un amministratore onesto e oculato, piuttosto che un politico parolaio, anche se era cresciuto politicamente nel grande serbatoio della Democrazia Cristiana. Con lui ho avuto un ottimo rapporto, era sempre pronto a consigliarmi e a farmi da ‘memoria storica’ sui problemi del nostro territorio”.

“Lo faceva in amicizia, senza fare pesare la sua storia politica. Un uomo innamorato di Ceriale e dell’intera Liguria, capace di ascoltare e lavorare in gruppo. L’ultima volta che ci siamo visti e confrontati è stata la settimana scorsa, in una riunione del Comitato di San Giorgio a cui entrambi eravamo invitati, sul tema delle esondazioni nella Piana. Ennio era stato in grado di tenere le fila del dibattito, facendo un excursus puntuale sul tema, spiegando cosa succede oggi in base ai lavori effettuati, e quali lavori sono ancora da realizzare per tentare di risolvere il problema. Sempre con la capacità di essere semplice, ma non semplicistico, in modo da farsi comprendere da tutti. Ci mancherai molto, caro Ennio”, ha concluso Ciangherotti.