Cengio, messa in sicurezza parete rocciosa: in arrivo oltre 900mila euro

Al Comune di Cengio è stato assegnato uno stanziamento di circa 1 milione di euro (913.850 euro) per la sistemazione della parete rocciosa nell’area a nord di via Roella, nell’ambito del secondo lotto dell’intervento complessivo di messa in sicurezza e come primo stralcio dell’opera medesima.

Questo grazie al via libera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, ad uno stanziamento di 3.672.850 euro per il 2023 da destinare a sette Comuni liguri per interventi legati al contrasto del rischio idrogeologico.

L’individuazione degli interventi è stata fatta utilizzando i criteri di priorità dettati dalle condizioni di rischio e dalla possibilità di una sua sensibile riduzione.

Il provvedimento odierno segue una precedente erogazione di fondi alla stessa località valbormidese per la fase di progetto dell’intervento di messa in sicurezza, in una zona del territorio comunale nella quale in passato non sono mancate fenomeni di instabilità, con frane e smottamenti.

“Continua quel lavoro di tessitura e mitigazione del rischio idrogeologico – affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone – con opere strutturali per la messa in sicurezza di tutto il territorio”.

“Per Cengio si tratta di lavori per risolvere le criticità idrauliche che vengono così significativamente ridotte o superate del tutto” concludono.