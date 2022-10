Cengio, appello del Pd al Comune: “Un fondo di emergenza per aiutare le famiglie a far fronte al caro energia”

Valbormida. Un fondo di emergenza da destinare alle famiglie per far fronte al caro energia nel corso dell’inverno. Questa è la proposta che il circolo del Partito Democratico di Cengio rivolge all’amministrazione comunale.

“In molte città i commercianti sono scesi in piazza – scrivono in una nota condivisa – per portare le proprie istanze all’attenzione dell’opinione pubblica e delle giunte comunali. Intanto l’inverno si avvicina e anche a piccoli passi le feste natalizie. Ma che Natale sarà se i padri di famiglia dovranno scegliere tra un piatto di pasta o scaldare la propria casa? Se accendere le luci dell’albero di Natale oppure cercare in tutti i modi di superare l’inverno?”.

Ecco dunque l’appello al Comune: “Si prenda in seria considerazione di istituire un fondo di emergenza da destinare alle famiglie cengesi che in questo scenario rischiano di non poter far fronte all’imminente stagione invernale. Un po’ meno luci per gli addobbi natalizi per le vie del paese, ma la garanzia di non lasciare indietro nessuno”. Un appello, concludono, “condiviso da tutti i Circoli del Partito Democratico Valbormidese”.