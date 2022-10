Celle Varazze, Monteforte dopo il pari rocambolesco col Borzoli: “Per un momento ho creduto nella vittoria, però non siamo ancora solidi”

Celle Ligure. Dopo una partita pirotecnica e dallo svolgimento decisamente lunatico, il gol del neroazzurro Turone allo scadere regala un punto importante al Celle Varazze, soprattutto per via di un Borzoli che è stato in vantaggio per la maggior parte del tempo.

Luca Monteforte, quindi, vuole tenersi ben stretto il punto ma non senza sottolineare i difetti: “Abbiamo fatto il primo tempo più brutto dall’inizio della stagione – inizia il mister – eravamo quasi irriconoscibili. Il Borzoli ci ha lasciati vivi e in quel momento in ragazzi sono stati molto bravi a giocare con un altro piglio. Il gol preso su calcio d’angolo avrebbe potuto mandarci al tappeto, invece abbiamo messo grande cuore, voglia e qualità. Vincere? Abbiamo avuto la palla per farlo, ma secondo me il risultato giusto è quello che si legge“.

Il percorso è ancora lungo ma sono già chiari i punti su cui migliorare: “All’intervallo non ho assolutamente alzato la voce, ma ci siamo messi a riflettere su ciò che si doveva fare meglio nel secondo tempo. La difesa subisce troppo e le giocate tecniche possono essere fatte sicuramente meglio. Per essere una squadra importante serve maggior solidità, ma sapevamo di essere un gruppo che sarebbe partito da zero, un pedaggio che dobbiamo pagare. Tuttavia c’è grande impegno e, senza questo, certe partite non si rimetterebbero in piedi”.