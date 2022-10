Celle Varazze, il goal di Turone vale un punto prezioso: “Partite difficilissime, bello giocare con Monteforte”

Il goal di Turone – sì è il nipote di quel Turone autore di quel celebre goal annullato – ha consentito al Celle Varazze di pareggiare 3 a 3 contro il Borzoli. Una gara pirotecnica che ha permesso alla squadra di mister Luca Monteforte di muovere la classifica, anche se i quattro punti in altrettante gare corrispondono a una media che deve essere incrementata.

“Nel primo tempo avremmo dovuto fare meglio – commenta Filippo Turone – perché abbiamo buttato via troppe volte il pallone e sprecato troppe azioni in contropiede. Nel secondo tempo siamo entrati con una testa diversa e abbiamo cambiato modulo. Peccato per il risultato perché alla fine siamo andati vicinissimi al goal”.

Mister Luca Monteforte ha portato un nuovo modo di giocare, molto basato sull’uomo contro uomo. “Mi sono trovato subito benissimo con lo spogliatoio e il mister. Giochiamo molto sfruttando l’uno contro uno, in modo diverso rispetto a come ero abituato. Mi piace molto questo modo di affrontare le partite”.

Come già sottolineato da molti addetti ai lavori, il girone “A” di Promozione è altamente competitivo. Basta guardare ai nomi delle formazioni che si trovano in fondo alla graduatoria. Il Borzoli, ad esempio, è ultimo in classifica ma è stato costruito per i play off. Il Celle Varazze nelle prossime partite se la vedrà con Bragno, Ceriale e Legino.

“Le partite sono tutte difficili – prosegue Turone – come dimostra il fatto che abbiamo soltanto quattro punti. Troviamo tante squadre che si chiudono e ripartono. Se poi vanno in vantaggio diventa ancora più difficile trovare spazi. Abbiamo già incontrato il Bragno in Coppa Italia. Sappiamo come giocano e che sfruttano le palle lunghe. Sarà una gara difficile.

“Un dedica per il goal? – conclude – A tutta la mia famiglia e ai miei nonni. Spero che la prossima volta potranno assistere a una vittoria”.