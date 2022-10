Celle Ligure, un pomeriggio musicale per aiutare la Croce Rosa con le più belle canzoni anni ‘70-‘80

Celle Ligure. La musica degli anni ‘70 e ‘80. Un pomeriggio per ascoltare i brani più celebri. Coinvolgimento, canto, divertimento e solidarietà. Un evento organizzato, per domani, domenica 2 ottobre, dai militi della Croce Rosa.

Stare insieme, stare bene e raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili. Un modo originale per chiedere aiuto. Il Comune ha messo a disposizione la sala sottostante la biblioteca dove, dalle 15 e 30 fino alle 19, si svolgerà la manifestazione. Un luogo prestigioso a un passo dal mare che, sicuramente, renderà ancora più piacevoli queste ore.

“Abbiamo organizzato questo pomeriggio musicale per regalare due ore di spensieratezza e divertimento – spiegano gli organizzatori a IVG – invitiamo la cittadinanza a partecipare e ad aiutarci. Vorremmo acquistare un mezzo per il trasporto dei disabili e chiediamo una mano. Per questo abbiamo realizzato

questo evento in cui ascolteremo ottima musica per uno scopo importante”.

La Croce Rosa, una realtà preziosa, da sempre al fianco del prossimo. Pronta ad aiutare. Questa volta, però, dobbiamo farlo noi.