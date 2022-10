Celle Ligure ne “I Borghi più belli d’Italia”. Un lavoro partito con una proposta del consiglio comunale nel 2020

Celle Ligure. Una perla che entra a pieno diritto nell‘ associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un lavoro importante partito da lontano, con una proposta del consiglio comunale e una delibera del 30 luglio del 202 che era stata approvata all’unanimità e aveva per oggetto la richiesta di adesione e ammissione a “I Borghi più belli d’Italia”.

La procedura è stata curata dal consigliere comunale di maggioranza Giancarlo Tacchino e ha coinvolto larga parte dei settori dell’amministrazione comunale. Il pronunciamento di ammissione alla famosa associazione, che promuove i centri abitati, è stato deliberato durante il consiglio direttivo del 5 ottobre 2022 e l’ingresso di Celle Ligure tra “I Borghi più belli d’Italia” sarà completato con la cerimonia di consegna della bandiera nei prossimi mesi.

C’è grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale: “Un cammino di quasi 2 anni anni in cui l’amministrazione comunale, nella procedura di ottenimento del riconoscimento ufficiale, si è impegnata nella valorizzazione del Borgo per svilupparne le potenzialità. E’ il risultato di un percorso lungo. La pandemia da covid-19 ha inevitabilmente frenato i lavori della commissione giudicatrice.

“Oggi Celle Ligure entra a far parte del Club ‘I Borghi più belli d’Italia’ in cui bellezza e identità si coniugano con valorizzazione del territorio e dei servizi – spiegano da Palazzo Ferri – per essere ammessi occorre infatti corrispondere ad una serie di requisiti di carattere strutturale come l’armonia architettonica del tessuto urbano e la qualità del patrimonio edilizio pubblico e privato, e di carattere generale che attengono alla vivibilità del Borgo in termini di attività e di servizi al cittadino”.

Orgogliosa Caterina Mordeglia, sindaco di Celle per “questo prezioso riconoscimento – sottolinea – ambito e prestigioso: lo abbiamo conseguito per valorizzare Celle ed il suo patrimonio storico, architettonico ed artistico, aprendo interessanti e nuove opportunità per tutto il paese. Noi abbiamo fortemente creduto e lavorato per raggiungerlo. Un riconoscimento che è un grande traguardo che deve, però, essere anche un punto di partenza e uno stimolo a proseguire nella valorizzazione del nostro borgo, che è un gioiello di bellezza e uno scrigno di opportunità per tutta la comunità”.