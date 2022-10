Celle Ligure celebra il fondatore della moto Guzzi

Un’edizione speciale di “GP Day”, un’intera giornata dedicata al ricordo di Giorgio Parodi, cofondatore genovese della Moto Guzzi, si svolgerà domenica 16 ottobre nella cittadina di Celle Ligure.

Grazie alla collaborazione tra il Comune, l’Associazione Giorgio Parodi e l’Associazione Moto Guzzi Genova, le “vecchie signore” della storia faranno bella mostra di sé a partire dalle ore 10.00 davanti alla sede del Municipio. I modelli più iconici saranno poi raccontati insieme all’incredibile vita di Giorgio Parodi e alla storia della fondazione della “moto dell’aquila”.

L’imprenditore ligure fu infatti fondatore, insieme al padre Emanuele Vittorio, della nota casa motociclistica con l’aquila sul serbatoio che ha da poco compiuto i 100 anni e che lancia proprio in questo periodo il suo ultimo modello.

C’è grande attesa quindi per questo evento nel Comune di Celle Ligure, tutto all’insegna dell’aquila dorata, che vedrà numerosi guzzisti arrivare per esporre le loro rombanti motociclette nella bella cittadina rivierasca.

“Siamo felici di ospitare questa manifestazione nel mese di ottobre. Tradizionalmente si associa l’autunno alla fine della stagione turistica, per noi questo è, invece, la dimostrazione che “destagionalizzare” è possibile. Offrire ai turisti i motivi per un soggiorno in riviera anche al di fuori del periodo balneare è un prezioso sostegno per l’economia locale che il nostro comune si impegna a perseguire” ha dichiarato Stefania Sebberu, assessore al turismo e commercio di Celle Ligure.

Come ormai consuetudine, a testimonianza dello stretto legame tra aeronautica e moto, uniti da quel simbolo che ancora oggi contraddistingue universalmente piloti militari e civili, sarà presente un idrovolante ultraleggero della Scuola “Voli di Mare”.

“Seguendo le orme di Giorgio, che fu pilota militare e sportivo di grande valore, sarà possibile rivivere le emozioni del volo e provare l’ebbrezza del decollo sull’acqua”, ci ha raccontato Alessandro Di Piano, istruttore di volo. I piloti della “Voli di Mare” saranno a disposizione per spiegare come arrivare al brevetto VDS, prenotazioni su www.volidimare.it/eventi.

Nel pomeriggio, concerto di Danilo Luce, apprezzato autore di “Tutti pazzi per la Guzzi” che si esibirà alle 15.00 sul palco davanti al mare per presentare il suo nuovo pezzo “Un cuore in volo”, dedicato a tutti i piloti, in vista del centenario della fondazione dell’Aeronautica militare, nel 2023.

Per l’occasione sarà attivata una raccolta fondi per il Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini, ricordando le cadute da moto e da scooter dei nostri ragazzi.