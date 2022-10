Celle Ligure. Chi è interessato alla gestione del futuro bar sotto la biblioteca, si faccia avanti. Il bando emesso dal Comune è uscito pochi giorni fa e già si contano numerose richieste per i locali che l’amministrazione ha voluto allestire con questa destinazione.

Facciamo un giro in anteprima in questi spazi che presentano varie stanze, tra cui la cucina, i servizi igienici ma soprattutto quello dove verrà posizionato il bancone, con una spettacolare vista: oltre i giardini della passeggiata, il mare.

“C’è anche la possibilità di uno spazio esterno” spiega a IVG il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Siri, che apre la porta del futuro bar e ci fa entrare. “Non lo abbiamo arredato per lasciare a chi lo prenderà in gestione la possibilità di farlo secondo il proprio gusto”. Le stanze sono vuote pronte per essere allestite. “Ci sono già molte richieste e c’è tempo fino a fine mese per inoltrare le domande”.

Quanto si pagherà d’affitto? “Intorno ai mille euro” ci risponde il vicesindaco Siri. Il bar potrebbe essere operativo “per Pasqua, dalla prossima primavera”.

Chi é interessato può dichiararlo in carta semplice corredata dalla copia di un documento di identità valido, entro il prossimo 24 ottobre tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunecelle@postecert.it