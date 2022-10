Caro energia, per l’autunno-inverno è vero allarme: tremano tutti i settori produttivi

Liguria. Un pressing sempre più insistente, in primis all’Europa e poi al governo uscente così come quello entrante per una misura immediata di stop al caro-bollette, con l’impennata dei rincari energetici per l’autunno-inverno che potrebbe mettere in ginocchio cittadini, famiglie e praticamente tutti i settori produttivi, con “costo sociale” ancora più salato nell’attuale contesto di crisi e incertezza.

Nel savonese le aziende energivore sono già state costrette a provvedimenti di limitazione delle attività e conseguenze per i lavoratori, ma altri comparti sono alle strette rispetto al saldo gestionale: le filiere agricole, ma anche il commercio e i pubblici esercizi che hanno addirittura, ora in bassa stagione, disposto pomeriggi o mezze giornate di chiusura rispetto al normale orario per limitare le spese.

Ultimo in ordine di tempo i contraccolpi sul turismo e sulle zone montane: l’ennesima stagione turistica invernale è nuovamente a rischio, infatti secondo Assoutenti i rincari saranno certi tra il +15% e il +18% sulla stagione 2021-2022 in tutte le principali località sciistiche italiane.

Nel mondo economico, associativo e sindacale anche dal savonese la richiesta a misure urgenti.

Si temono gli effetti a catena che andranno ad incidere, ad esempio, sugli stessi enti locali e/o ogni altra struttura e/o attività, oltre che sullo stesso settore dei trasporti e della mobilità: si parla di consumi energetici sostenibili e consapevoli, interventi di risparmio energetico, ma la richiesta e il messaggio è quello di un nuovo piano energetico di lungo e periodo e al tempo stesso azioni immediate per fermare l’impennata dei costi energetici.

Tra le ultime prese di posizione: “Le misure finora proposte – sottolinea Cia Agricoltori Italiani – non sono né efficaci né tempestive. Serve maggiore controllo dell’Ue sui piani di razionamento del gas degli Stati membri per dare priorità al settore agroalimentare, come certezza sull’accesso del settore agricolo all’energia e sulla ridotta volatilità dei prezzi dell’energia. Per fronteggiare i prezzi altissimi dei fertilizzanti, la cui produzione si è ridotta del 70%, va incentivato l’uso di quelli organici e del digestato, superando vincoli obsoleti, come la soglia di 170 kg di azoto per ettaro annui, e vanno sospesi i dazi per l’urea”.

“Allo stesso tempo – chiosa il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini – abbiamo bisogno di un nuovo governo nazionale operativo il prima possibile, che garantisca stabilità al ruolo dell’Italia in Europa e metta subito in campo misure strutturali anticrisi”.

“In Europa stanno prevalendo interessi nazionali e soluzioni ideologiche, ma servono azioni urgenti – afferma l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega -. In questo momento drammatico, in cui tutti gli Stati dovrebbero essere uniti per fronteggiare la crisi economica e del gas, esacerbata ancor più dagli attacchi ai gasdotti Nordstream, le posizioni nazionalistiche non mancano di manifestarsi: la Germania, per esempio, sta mettendo in campo un maxi-scudo da 200 miliardi”.

“L’Ue continua a buttare la palla avanti senza decidere, facendo prevalere gli interessi nazionali, dando risposte vaghe e ideologiche, mentre abbiamo un disastro imminente incombente” conclude.