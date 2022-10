Caro energia, il caso della passeggiata a Varigotti: “No agli sprechi”

Finale Ligure. In un periodo di forti rincari energetici e di bollette alle stelle non mancano le segnalazioni dei cittadini su sprechi e mancati interventi di risparmio e contenimento dei consumi in tutte le situazioni possibili.

Non mancano le polemiche, come quella che arriva da Finale Ligure: “In un periodo in cui tutti, proprio tutti, si industriano per risparmiare energia, il Comune di Finale si permette di sprecarla accendendo la illuminazione sulla passeggiata di Varigotti quando non c’è né bisogno” racconta un lettore.

“Come si vede dalla foto, basta il cielo coperto da una nube temporalesca per far scattare le luci. Ovviamente accade anche la sera, tutti i santi giorni, di avere un inutile anticipo di accensione e al mattino un ritardato spegnimento”.

“Ho segnalato la questione al responsabile comunale questa estate ricevendo l’assurda risposta che siccome il servizio è in appalto a ditta esterna, andava bene così…

“Ho di recente segnalato anche al sindaco, ma per ora nulla è cambiato. Ora, come contribuente, pretendo che non ci siano sprechi, tanto più di un bene divenuto così caro (caro bollette dice qualcosa?). Si potrebbe risparmiare una ora al giorno di illuminazione senza compromettere la sicurezza. Basta tarare i sensori con più criterio” conclude.