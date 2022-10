Caro bollette, i vadesi invitano le istituzioni in un incontro: “Sul piatto c’è la salvaguardia delle famiglie”

Vado Ligure. Il 17 ottobre alle ore 9 presso il centro nautico vadese è in programma un incontro pubblico organizzato dai commercianti e dai cittadini di Vado Ligure che chiedono la partecipazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Nel dettaglio l’invito è rivolto al prefetto di Savona, al sindaco di Vado Ligure, al presidente di Regione Liguria e all’assessore regionale allo sviluppo economico, al presidente della Provincia di Savona, alla camera di commercio Riviere di Liguria, a Confesercenti Savona, a Cna Savona, Confcommercio Savona, Confartigianato Savona, Unione Industriali Savona e Cia Savona.

Questa iniziativa segue la protesta organizzata il 3 ottobre davanti al Comune di Vado: “E‘ una ruota che gira e stritola tutti“, con queste parole avevano lanciato l’allarme rivolto a istituzioni ma anche ai concittadini.

I firmatari della lettera mettono in allarme sulle possibili drammatiche conseguenze sul tessuto produttivo e sociale: “La funesta prospettiva che si delinea nell’immediato, e non tra qualche anno, è quella della chiusura di moltissime attività, con tutti i problemi economici, politici e sociali che si possono facilmente immaginare e che come conseguenza travolgeranno i privati e molte strutture pubbliche. Sul piatto c’è la salvaguardia di milioni di famiglie, la prevenzione di un allarme sociale che nessuno può permettersi di sottovalutare o ritenere avulso dal proprio interesse”.

“Condividiamo la preoccupazione di commercianti e cittadini in merito al caro energia, per questo chiediamo di rivolgervi al governo chiedendo soluzioni politiche urgenti e concrete da porre in essere in breve termine“. E’ la richiesta del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano espresso in una lettera inviata al prefetto di Savona Enrico Gullotti in seguito alla richiesta dei commercianti e dei cittadini vadesi.